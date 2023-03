Impactante: Atleta japonés de 92 años aplasta a sus rivales en una carrera – Video

El atleta japonés Hiroo Tanaka volvió a soprender a todos al imponerse de manera abrumadora en una carrera. A los 92 años, ganó en el Mundial Master que se disputa en Polonia.

La sorprendente historia de Hiroo Tanaka: tiene 92 años y ganó una carrera de 60 metros en 10,95 segundos https://t.co/xgEteNOGsD pic.twitter.com/uLRUAXec7i — Infobae América (@infobaeamerica) March 30, 2023

Tanaka ganó una carrera de 60 metros con un tiempo de 10,95 segundos. Hablar de hazaña, en este caso, no es exagerado. Es que el atleta japonés había tenido un pésimo arranque de carrera, ubicándose muy por debajo de sus tres contrincantes.



Hiroo Tanaka, 92 anys, japonès: 10.95 en 60 metres al Mundial màster. Això és un atleta!!! pic.twitter.com/vCtF6FUeVQ — Martí Perarnau (@martiperarnau) March 29, 2023

Este triunfo de Hiroo Nakata se viralizó en las redes sociales gracias a su sprint final. El nipón de 92 años aceleró con todo para arrebatarles el triunfo a sus competidores, quienes no podían creer lo que estaban presenciando.

Un triunfo arrollador

Tanaka aventajó por más de 15 metros al segundo. Así, se coronó en el Mundial Master que se disputa en la ciudad polaca de Torún.

Detrás del japonés finalizaron el polaco Wierzchowski, con 13,41, y el griego Chatziemmanouil, con 13,49, medallas de plata y bronce respectivamente.

La única cuenta pendiente de Tanaka fue el récord mundial. El japonés quedó a cuatro centésimas de arrebatárselo al italiano Vittorio Colo, quien lo obtuvo en el año 2002.

Tanaka vuelve a ser noticia. No es la primera vez que sacude al mundo del atletismo. En 2018 ganó los 100 metros de esta misma competición con un tiempo de 16,67 segundos. Al año siguiente se impuso en los 200 metros con 33,90 segundos.

Hiroo Tanaka JPN a punto de cumplir 88 años… Un rayo en los 100 metros (16.67 con viento contrario fuerte) pic.twitter.com/rSeNYYjYxi — Martí Perarnau (@martiperarnau) September 6, 2018

Cuidado y entrenamiento, las claves del éxito de Tanaka

Tanaka asegura que sus claves son el cuidado y el entrenamiento. También dice que tiene pensado competir en carreras hasta que el físico le diga basta.

“No había participado en ninguna competencia hasta que me retiré a la edad de 60 años. No tenía ningún sentimiento negativo hacia correr, pero después de enterarme del World Masters Athletics, decidí participar en la competencia”, le explicó a Associated Press en el año 2018.

“Participé en competencias a diario como velocista de 100, 200 y 400 metros. Por eso, participar en los 200 metros no es algo difícil para mí. Pude participar en los 200 metros relativamente suave. Correr 200 metros no es solo correr 100 metros dos veces. Sentí que era necesario desarrollar resistencia física”, contó en esa oportunidad.

“No sé cuántas personas disfrutan practicar deportes (a mi edad). Por supuesto, hay problemas de salud, pero creo que si puedes hacer ejercicio cómodamente, podrás disfrutar de tu vida. Sé que mucha gente me apoya. No quiero que la gente se ciña demasiado a los resultados. Seré feliz si siguen participando en competiciones para divertirse mientras prestan atención a las lesiones”, dijo en una de las pocas entrevistas que concedió.

