Hinchas del Barcelona divididos en opinión sobre sepraración de Shakira y Piqué

Aunque no tuvo suerte en las victorias de Voice, Shakira parecía ser afortunada en el amor. Pasó 12 años con su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, y para los fanáticos la pareja parecía felizmente enamorada. Sin embargo, Shakira y Piqué sorprendieron a millones cuando anunciaron en un comunicado en conjunto el 4 de junio de 2022 que se separaban.

Según Reuters, el comunicado oficial fue: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, les pedimos que respeten su privacidad”.

La pareja nunca se casó, sin embargo, están juntos desde 2011. Tienen dos hijos, Sasha y Milan. Shakira es 10 años mayor que Piqué, pero la diferencia de edad no fue un gran problema, según Us Weekly, porque Shakira afirmó: “Hay amor verdadero, no hay motivos ocultos”.

The Mirror informa que la ruptura “se produce después de que el defensa del Barcelona, ​​que ganó la Copa del Mundo con España en 2010, fuera supuestamente encontrado en la cama con otra mujer”.

The Mirror explica que la pareja de celebridades había estado viviendo en casas separadas durante varias semanas antes de hacer el anuncio oficial. Shakira supuestamente echó a Piqué de su casa después de que ella lo descubrió siéndole infiel, y desde entonces ha estado de fiesta como un hombre soltero.

Además de los problemas de infidelidad, la pareja también ha enfrentado problemas legales. Reuters explica: “La cantante de ‘Hips Don’t Lie’ se enfrenta a un juicio por presuntos cargos de fraude fiscal en España después de que perdiera una apelación el 26 de mayo. Los fiscales afirman que no pagó hasta 14,5 millones de euros (15,54 millones de dólares) en impuestos sobre ingresos obtenidos entre 2012 y 2014. Su equipo legal sostuvo en un comunicado que seguirán defendiendo su caso con sólidos argumentos legales”.

Las señales estaban ahí para quien quisiera verlas

Los fanáticos están indignados por la separación y tuitearon: “¿Cómo podría alguien engañar a Shakira?”. Sin embargo, la ruptura no es una gran sorpresa para los fanáticos que han estado prestando mucha atención. Según Sports Brief, los rumores de problemas en el paraíso comenzaron a surgir cuando Shakira dejó de publicar fotos de ella y Piqué juntos en redes sociales. Por ejemplo, el pasado Día de la Madre, Shakira publicó una foto sólo de ella y sus dos hijos, con el título “Con tan sólo un beso pueden curarlo todo y hacer que valga la pena seguir luchando por ellos”.

Este fue un cambio drástico con respecto a la selfie del Día de San Valentín que publicaron en febrero de 2022.

La pareja lucía feliz en febrero

Shakira y Piqué también parecían felices mucho antes. Habiéndose conocido mientras trabajaban en el video musical de Shakira “Waka Waka (This Time for Africa)” en 2010, el romance de la pareja comenzó a florecer en 2011. Shakira le dijo a la revista Latina que Piqué era el hombre más increíble que había conocido y que quería tener ocho o nueve niños más con él, informó Us Weekly en 2014.

En cuanto a los dos hijos que tienen en común, informa marca.com, “una disputa por la custodia es un problema que se cierne sobre ellos”.

Los fanáticos han recurrido a las redes sociales para demostrar su apoyo a la estrella de “Dancing with Myself” de 45 años y criticar a su ex pareja. Un fan publicó en Instagram: “Te mereces un tipo humilde que pueda tratarte con respeto. Lo siento por tus hijos”. Otro escribió: “@3gerardpique tu caída nos hará felices”. Otro enfurecido seguidor publicó: “Al demonio con Piqué, todos somos Team Shaq”, mientras que otro publicó: “Él es un tramposo. No nos gustan los infieles. Shakira es una diosa”.

