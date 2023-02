El momento en que un hincha entra al campo para pegarle al arquero del Sevilla – Video

Un simpatizante del PSV Eindhoven ingresó al campo de juego y golpeó al arquero del Sevilla, el serbio Marko Dmitrovic. Ocurrió este jueves 23 de febrero en un partido correspondiente a los 16avos de la UEFA Europa League.

Durante el juego, un hincha saltó al campo del Philips Stadion y fue directo a agredir al arquero del equipo visitante. El serbio respondió a golpes de puño y llegó a pegarle al hincha. Tuvo que intervenir personal de seguridad para detener al agresor.

Tomó la peor decisión… Un hincha de PSV ingresó a la cancha, A PEGARLE A MARKO DMITROVIC, arquero de Sevilla. No sabía donde se estaba metiendo 😬… 📹 @chepalleblog pic.twitter.com/vv8Jc2JHr3 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2023

Dmitrovic recibió un golpe en la cara. Luego consiguió doblegar al agresor. Fue entonces cuando intervino el resto de los jugadores de uno y otro equipo.

La continuidad del partido

El partido entre PSV y Sevilla fue reanudado sin problemas tras la agresión al arquero del cuadro andaluz. Fabio Silva marcó el segundo tanto para el equipo de los Países Bajos. El triunfo no le alcanzó a los neerlandeses para llevar la serie al alarque. En la ida, disputada la semana pasada, Sevilla había ganado 3 a 0 en el Sánchez Pizjuán.

Un antisocial “hincha” del PSV invadió el campo para agredir al arquero del Sevilla, que logró reducir al violento hasta la llegada de la seguridad. Escuchen la reprobación de la hinchada local. ¡Se va abucheado! Qué diferencia con lo ocurrido en Ibagué.pic.twitter.com/td6pIWJVap — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 23, 2023

Una vez finalizado el partido, Dmitrovic dio su versión de los hechos: “Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados”.

“Me voy a callar por no decir lo que de verdad quería hacerle. Afortunadamente, me alegro de haber sido consciente de dónde estaba y haberlo podido reducir. Si alguien me ataca voy a defenderme”, indicó el futbolista.

Las críticas del DT de Sevilla

El argentino Jorge Sampaoli, DT del Sevilla, cuestionó duramente el árbitro italiano Daniele Orsato.

“No entiendo como el árbitro no tomo otras medidas ante una agresión como esa. Si eso se acepta puede pasar cualquier cosa. El arbitro debería de haber sido mas severo. El partido debería de haber sido concluido en ese momento”, indicó Sampaoli.

🌍🇦🇷 LA AGRESIÓN AL ARQUERO DE SEVILLA Y SU CONEXIÓN CON UN CASO ARGENTINO 🧤 Marko Dmitrovic 🇷🇸 protagonizó un momento particular en el partido contra PSV Eindhoven 🇳🇱 y eso trajo a la memoria un caso ocurrido en Argentina.https://t.co/3WD8HutDVh — El Gráfico (@elgraficoweb) February 24, 2023

Otro de los equipos españoles que jugó este jueves fue el FC Barcelona. El cuadro de Xavi Hernández perdió 2 a 1 en Inglaterra ante Manchester United y quedó eliminado del torneo.

En tanto que la Juventus, otro de los gigantes europeos que disputa este torneo, clasificó gracias a la goleada 3 a 0 ante Nantes como visitante con una actuación sobresaliente de Ángel Di María. El campeón del mundo en Qatar 2022 convirtió los tres tantos de la Vecchia Signora.

LEER MÁS: Piqué y Clara Chía Martí son sorprendidos besándose en un partido de fútbol