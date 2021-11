Detalles escabrosos del accidente del jugador Henry Ruggs que mató a una mujer

El exreceptor abierto de los Raiders de Las Vegas, Henry Ruggs, compareció ante el tribunal el miércoles y surgieron muchos más detalles sobre el accidente automovilístico en el que estuvo involucrado el martes 2 de noviembre, que dejó a una mujer de 23 años y a su perro muertos. Ruggs fue acusado de un DUI con resultado de muerte y registrado en el Centro de Detención del Condado de Clark, según la policía.

Según Katelyn Newberg del diario Las Vegas Review-Journal, el fiscal Eric Bauman dijo en la corte que Ruggs conducía a 156 mph unos dos segundos antes del accidente y había “disminuido” a 127 mph cuando se desplegaron las bolsas de aire. Según el Review-Journal, un informe policial detallado indica que el Toyota “estalló en llamas” cuando el impacto lo empujó más de 570 pies. Alexander Hart, uno de al menos tres transeúntes que intentaron ayudar, le dijo a la policía que escuchó a Tintor gritar dentro de su vehículo pero que no pudo sacarla del auto, informó el medio.

Hart le dijo a la policía que “Ruggs estaba colgado de la puerta del lado del conductor de su Corvette, con los pies en el piso y “su cuerpo tendido en la carretera”, según el Review-Journal. Los registros de propiedad del condado de Clark muestran que estaba a poco más de tres millas de su casa de $1.1 millones, una casa de estuco de un solo piso con cuatro dormitorios y una piscina que compró en abril de 2021 en un área que el Review-Journal llamó comunidad Del Rey Estates.

Former Raiders wide receiver Henry Ruggs appears in court this morning following his arrest on suspicion of DUI in a fiery crash yesterday that left a 23-year-old woman dead. — Katelyn Newberg (@k_newberg) November 3, 2021

El reportero del Review-Journal, Adam Hill, tuiteó el miércoles por la tarde, hora local, que Ruggs había estado en Topgolf la noche antes del accidente y Derek Carr dijo en una conferencia de prensa el miércoles que Ruggs le había enviado un mensaje de texto a la medianoche, pidiendo consejo sobre su swing de golf.

Después del accidente, el receptor abierto de 22 años tenía un nivel de alcohol en la sangre que era el doble del límite legal de 0,8 en Nevada, según los fiscales, dijo Newberg. Bauman también reveló que la policía encontró un arma cargada en el piso del lado del conductor del Corvette, informó el Review-Journal.

Ruggs está detenido en la cárcel con una fianza de $150,000, según los registros del Centro de Detención del Condado de Clark vistos por Heavy. Permaneció bajo custodia hasta la tarde del 3 de noviembre, aunque el Las Vegas Review-Journal informó que pagó una fianza “poco después de hacer su primera comparecencia ante el tribunal”. No se supo de inmediato si Ruggs contrató a un abogado que pudiera comentar en su nombre.





Las Vegas Raiders star Henry Ruggs charged with DUI in fatal crash Las Vegas Raiders star Henry Ruggs III is facing a felony charge of driving under the influence after a collision left another person dead early Tuesday morning, authorities said. The Raiders later released Ruggs from the team. KLAS-TV reporter Victoria Saha has details. CBSN is CBS News’ 24/7 digital streaming news service featuring live, anchored… 2021-11-03T19:23:42Z

Su foto policial e imágenes de Newberg y otros medios muestran a Ruggs con un collarín y en silla de ruedas. La policía describió sus heridas como “no mortales”, pero graves en informes emitidos el 2 de noviembre.

Ruggs enfrenta una condena potencial de 2 a 20 años de prisión, multas que oscilan entre $2,000 y $5,000 y suspensión de la licencia de conducir por tres años por el cargo de delito grave de clase B de DUI que resulta en la muerte, según Tashan Reed de The Athletic. También podría enfrentar una pena menor si se le acusa y se le declara culpable de matar al perro, según la ley de Nevada. La sanción podría incluir de dos días a seis meses en la cárcel, 48 a 120 horas de servicio comunitario, $200 a $1,000 en multas y restitución.

La víctima ha sido identificada como una mujer de Las Vegas de 23 años

Newberg informó que el juez de paz Joe Bonaventure ordenó una fianza de $150,000, significativamente menos que el $1 millón que solicitaron los fiscales. Si lo liberan, Ruggs tendrá “el nivel más alto de monitoreo electrónico”, informó Newberg. Ruggs recibió la orden de regresar a la corte el 10 de noviembre, dijo. De acuerdo con los registros en línea vistos por Heavy, Ruggs no podrá conducir y debe abstenerse de consumir alcohol o sustancias controladas si se libera. Será sometido a control de alcohol como condición de fianza, según muestran los registros.

Además de los detalles del accidente, ha salido a la luz más información sobre la víctima. Ricardo Torres-Cortez y Rio Lacanlale del Las Vegas Review-Journal identificaron a la mujer muerta en el accidente como Tina O. Tintor, de 23 años. La policía la nombró víctima en un informe, según el periódico.

Según los registros públicos, Tintor vivía en Las Vegas y también ha vivido en Upland, California. Hay poca otra información disponible sobre Tintor. Sus familiares estaban en la corte para la primera audiencia de Ruggs, según el Review-Journal. El fiscal de distrito Steve Wolfson dijo a los reporteros, según el periódico: “La familia está destrozada, como lo estaría cualquiera. Esta fue una colisión terrible, terrible, por lo que están de luto por su pérdida. Están de duelo. Están enloquecidos”.

No hubo ninguna alerta sobre Rugg cuando salió de la universidad

Tras salir de la universidad, nadie podía haber visto a Ruggs involucrado en una situación como esta. Trabajó duro en Alabama y se ganó los elogios del entrenador Nick Saban. Una de las cosas más atractivas de su salida de la universidad es que no tenía muchos de los rasgos de carácter que tienen otros receptores estrella.





Witness details scene of fiery, suspected DUI crash involving Raiders' Henry Ruggs III "I started hearing people yelling," a viewer told FOX5 after witnessing the deadly suspected DUI crash on Rainbow Boulevard and Spring Valley Parkway on Nov. 2 involving Raiders' Henry Ruggs III. He tried to help. 2021-11-03T14:13:49Z

Doug Gottlieb de FOX Sports se acercó a un director de personal de jugadores, dos gerentes generales y tres cazatalentos para ver si había preocupaciones de carácter con Ruggs saliendo de la universidad.

“Pregunté si había señales de alerta con Henry Ruggs. No voy a mostrarte mis mensajes de texto, pero todos dijeron esencialmente que no. Ninguno de ellos”, reveló Gottlieb. “Lo único es que venía de una educación difícil y era el tipo de chico que deja que los demás anden por ahí y que ya no necesitaba andar por ahí. Dicho esto, nadie podría haber visto venir esto”.