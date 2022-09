¡Héctor Bellerín ya es jugador del FC Barcelona!

Contracts being prepared right now for Hector Bellerín to Barcelona. It’s one year deal, 100% confirmed — no option to extend, and really big salary cut for Bellerín compared to original Arsenal salary. 🚨🔵🔴 #FCB #DeadlineDay pic.twitter.com/oocogqKSb1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022