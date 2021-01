El guiño que le hace Dani Alves a un exequipo ¿Regresa a Europa?

Como suele hacer el exlateral del Barcelona, el mensaje de Dani Alves ha revolucionado las redes sociales. El lateral brasileño ha publicado una foto con Cristóbal Soria, con quien coincidió en el Sevilla, junto a la frase: “Como dice el dicho: El buen hijo siempre vuelve a casa!”.

De inmediato se comenzó a especular con una posible vuelta del exsevillista a la capital hispalense.

Sin embargo, más tarde se ha conocido que el tweet de Alves no tenía nada que ver con un posible regreso a tierras andaluzas. El Sevilla ha informado que junto a #GoodCrazy, el equipo de eSports de Dani Alves, participarán en la eLaLigaSantander, la competición oficial de FIFA 21 en España. Este sería el nuevo vínculo con su exequipo donde estuvo seis temporadas y consiguió dos Europa Leagues y una Supercopa Europea.

☝️ Porque hoy se marca el punto de salida a una temporada de #eLaLigaSantander que promete ser: 🔥 EMOCIONANTE

👀 LLENA DE SORPRESAS

👑 HISTÓRICA 😏 Y recordad: LO QUE NO PUEDE SER, PUEDE SER. pic.twitter.com/IDn19SmIY9 — eLaLiga Santander (@esportslaliga) January 11, 2021

El Sevilla participará en eLaLiga Santander, que ha sido presentada este lunes en Barcelona, con jugadores del equipo de esports de Dani Alves, Good Crazy, club asociado a S2V.

🔜 Lo que se viene esta temporada en #eLaLigaSantander: ➕ 300.000€ en premios.

➕ 38 clubes participantes.

➕ Un único objetivo, el trofeo de campeón. 🏆 Mañana arranca la competición más APASIONANTE de FIFA. ¿Vas a perdértelo? pic.twitter.com/jreyXmdC0f — eLaLiga Santander (@esportslaliga) January 11, 2021

El roster jugará para representar al club de Nervión en la competición oficial de FIFA 21 de EA ESPORTS en España. De esta manera, Dani Alves vuelve en cierto modo a vincularse al club en el que jugó entre 2003 y 2008, en este caso amparando a sus jugadores en dicho torneo.

El guiño hacia los nervionenses

En la imagen aparece el actual defensor del São Paulo junto al colaborador del controversial programa, El Chiringuito. A pesar de que tiene contrato con el club brasileño hasta 2022, rápidamente se ha abierto la puerta a un posible regreso del brasileño a Europa.

Como dice el dicho: EL BUENO HIJO A CASA SIEMPRE VUELVE!

#🙏🏽 pic.twitter.com/vCdMrWKzZA — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) January 11, 2021

Todo esto ocurre para Alves aunque su equipo esté en la cima del fútbol en Brasil con ventaja de tres puntos a falta de nueve fechas. Pero el São Paulo ha tenido una caída en su nivel y varios medios ya culpan al volante de 37 años como unos de los grandes culpables de este mal momento.

Después de dejar el PSG, último club europeo en el que jugó, el Sevilla y Monchi ya intentaron su fichaje, sin embargo, no se pudo llegar a finalizar la operación. En una entrevista, Monchi confesó que el brasileño fue uno de sus fichajes “más completos”.

Dani Alves se ha mostrado muy feliz por llegar a un acuerdo con el Sevilla, club del que guarda un gran recuerdo y al que tiene un gran cariño: “Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla FC mediante la competición eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club”.

Sevilla está en camino a la capital española para enfrentar al Atlético en un partido pendiente que le puede dar una ventaja de cuatro puntos al equipo colchonero por encima del Real Madrid.

LEER MÁS: Dani Alves le da consejos a Sergiño Dest ¿Qué le dijo?