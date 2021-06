¿Cómo es jugar con Messi? La genial respuesta de Griezmann

Intentar describir a Lionel Messi y lo que es jugar con el capitán del Barcelona puede ser difícil, pero su compañero de equipo Antoine Griezmann puede haberlo logrado.

Griezmann habló con L’Équipe mientras está concentrado con Francia preparándose para la Eurocopa y describió cómo es jugar con Messi: “¡Le envías un melón, lo convierte en caviar!”

El jugador de 30 años también habló sobre su relación con el internacional argentino y siente que la conexión del dúo en el campo está mejorando.

“Nuestra relación es buena. Nos llevamos bien. A veces nos escribimos mensajes, nos comunicamos mucho en los entrenamientos. En el campo, obviamente es un jugador muy fácil con el que jugar. ¡Le envías un melón y lo convierte en caviar! No tenemos esa presión para fallar un pase con él”, dijo. “En el campo, las cosas mejoran cada vez más. Este año fue un poco complicado porque tuvimos muchas lesiones y jugamos en un sistema en el que no todos estaban necesariamente en su mejor posición. Pero vamos a empezar una nueva temporada con nuevos fichajes y nos irá mejor”.

El ataque del Barcelona ha visto una mejora de cara a la temporada 2021-22 con un nuevo fichaje, Sergio Agüero. El internacional argentino ha llegado gratis procedente del Manchester City. El Barça también debería tener a Ansu Fati disponible nuevamente después de que el joven se perdiera la mayor parte de la temporada pasada por lesión.

Griezmann responde a los críticos

Griezmann también habló sobre las críticas que ha recibido desde que llegó al Barcelona procedente del Atlético de Madrid en 2019. Siente que lo han tratado con dureza. El internacional francés, que costó 120 millones de euros (134 millones de dólares), dice que algunos de los comentarios han sido exagerados.

“En Francia me he ganado el respeto. Los que saben de fútbol se dan cuenta de que me va bien en todos los lugares a los que voy. En la selección me pasan todos los balones, me siento más libre, como en el Atlético de Madrid”, explicó. “En Barcelona fue difícil durante mis primeros partidos y las críticas a veces fueron exageradas. En 2021, sin embargo, creo que mejoré”.

El delantero a menudo parece un jugador diferente cuando juega con La camiseta de Francia. En su último partido, marcó esta espectacular chilena para Les Bleus en una victoria en un amistoso contra Bulgaria.

GRIEZMANN WENT FOR THE SPECTACULAR 👏 pic.twitter.com/JhuY0VEu2e — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

Griezmann ya ha marcado en sus últimos tres partidos con Francia y se llega al torneo en buena forma. Didier Deschamps tiene una plantilla repleta de calidad, lo que convierte a Francia en uno de los favoritos para ganar la Eurocopa.

Griezmann “se siente más libre” con Francia

Se ha especulado con que Griezmann podría ser vendido este verano. El Barça necesitará vender mucho si quiere fichar.

El francés puede atraer ofertas si brilla con la selección de Francia en la Eurocopa. El jugador de 30 años ha admitido que se siente más libre cuando juega en su selección que con el Barcelona.

“Me siento más libre que en el Barça, ya sea para venir a buscar un balón o para rematar una acción en el área. Cuando se trata de defender, me muevo según las necesidades del equipo: a veces defiendo como centrocampista, a veces como extremo”, explicó. “Desde el momento en que soy libre ofensivamente, me siento bien. Cuando me piden que ataque como extremo, no tengo la velocidad para el uno contra uno”.

Griezmann y Francia comienzan la Eurocopa el martes 15 de junio con un complicado choque contra Alemania. Francia también juega contra Hungría y Portugal en la fase de grupos del torneo.