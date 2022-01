¿Cuáles pueden ser las grandes peleas del año en la UFC?

Los fanáticos de las peleas disfrutaron de fantásticas peleas y eventos de UFC en 2021, y 2022 podría ser igual de grande.

Ya hay algunos enfrentamientos importantes programados para el primer trimestre de 2022, incluida una pelea por el título de peso pesado entre Francis Ngannou y Ciryl Gane en UFC 270, así como un campeonato de peso mediano con Israel Adesanya y Robert Whittaker en UFC 271.

Y hay un montón de posibles peleas de ensueño que podrían suceder este año. Bueno, Heavy.com ha compilado una lista de nuestras cuatro peleas de UFC de ensueño para 2022.

Continuen para poder ver la lista:

Francis Ngannou vs. Jon Jones

Aunque el ex campeón de peso semipesado de UFC Jon Jones ha tenido su controversia fuera del octágono, sigue siendo uno de los nombres más importantes en el deporte y es considerado por muchos como el mejor luchador de MMA de todos los tiempos. No ha peleado en casi dos años y actualmente se está preparando para hacer su debut en el peso pesado.

“Bones” ha dicho en varias ocasiones que quiere una pelea por el título instantáneo y planea regresar al octágono este año. Y en el papel, el campeón de peso pesado Francis Ngannou contra Jones es posiblemente la pelea más convincente que puede hacer UFC.

“The Predator” es visto por muchos como el luchador más feroz en la lista, con un poder letal y una presencia física rivalizada por pocos. Jones es un luchador tan versátil como viene con mucha inteligencia dentro del octágono.

Ahora, dos cosas importantes deben suceder para que esta pelea por el campeonato se materialice en 2022. Ngannou está listo para pelear contra el campéon interino peso pesado Ciryl Gane en la pelea estelar de UFC 270 el 22 de enero, y deberá obtener una victoria sobre su ex compañero de equipo. Y, por supuesto, Jones debe decidir volver a pelear este año para luchar por el cinturón de peso pesado.

Pero si estas dos cosas se alinean, Ngannou vs. Jones podría ser la pelea de peso pesado más grande en la historia de UFC.

Conor McGregor vs. Tony Ferguson

It’s only felt inevitable that the two would meet in the Octagon at some point. And with Ferguson turning 38 in February, it seems like the time is now for the two to compete. Both men need a victory, and whoever comes out on top of the potential clash would earn a much-needed boost of competitive relevancy in the top of the 155-pound division.

Conor McGregor es el nombre más grande en la historia de las MMA. Está a cargo de varios de los pagos por visión más grandes en la historia de UFC, y aunque sufrió una fractura en la pierna en julio de 2021, ha dejado claro que planea regresar al octágono en 2022.

“Notorious” tiene marca de 0-2 en sus dos últimos combates, sufriendo derrotas consecutivas ante Dustin Poirier en 2021. Cuando el irlandés decida regresar, probablemente buscará pelear con otro nombre comercial que también sea relevante en la clasificación. , o al menos, a los ojos de los fanáticos de las peleas.

Ahora se tiene que hablar de Tony Ferguson.

Ferguson fue anunciado durante mucho tiempo como el “hombre del saco” de la división de peso ligero, construyendo una racha de 12 victorias consecutivas en el UFC y al mismo tiempo recogió el título interino de las 155 libras en 2017. Aunque “El Cucuy” está en una racha de tres derrotas consecutivas , es una de las figuras más notables en las divisiones de peso ligero y tiene una rivalidad con McGregor en los últimos años.

Se siente inevitable que los dos se encuentren en el octágono en algún momento. Y con Ferguson cumpliendo 38 años en febrero, parece que ha llegado el momento de que los dos compitan. Ambos hombres necesitan una victoria, y quien salga en la cima del choque potencial obtendría un impulso muy necesario de relevancia competitiva en la cima de la división de las 155 libras.

Jose Aldo vs. Dominick Cruz

Este es para los fanáticos incondicionales de las artes marciales mixtas desde hace mucho tiempo.

José Aldo y Dominick Cruz tienen mucho en común. Ambos fueron los últimos campeones de las divisiones de peso pluma y peso gallo de la promoción World Extreme Cagefighting. Aldo era el rey del peso pluma y Cruz gobernaba el peso gallo.

Después de que el WEC se fusionó con el UFC en 2010, ambos se convirtieron en el campeón inaugural de UFC de sus respectivas divisiones. Avance rápido más de una década y Aldo y Cruz están clasificados dentro de los siete primeros de la división de peso gallo de UFC.

Ambos luchadores han sufrido altibajos en su mandato en UFC y ya no son campeones. Sin embargo, ambos están en una campaña por el oro de 135 libras y ahora es el momento de igualar a las leyendas de las MMA.

Aldo y Cruz están en racha de victorias y con una gran victoria más, podrían estar llamando a la puerta para convertirse en los mejores contendientes.

Pero sería mucho más que una pelea de clasificación divisional. Aldo versus Cruz es una batalla de legado. Y debe suceder en 2022 cuando su relevancia como élite de UFC aún sea muy potente.

¡Sigue la página de la UFC en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev

El campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman se ha establecido firmemente como el rey de su división, acumulando varias defensas del título sobre los mejores de la división, incluidos Colby Covington, Gilbert Burns y Jorge Masvidal.

En este punto, parece que “La pesadilla nigeriana” es casi imparable. Sin embargo, uno de los desafíos potenciales más emocionantes para el campeón es Khamzat Chimaev. “Borz” es posiblemente la estrella de más rápido ascenso en el deporte. Aunque tiene varios signos de interrogación a su alrededor, como cuán hábil es realmente, una cosa es segura, tiene mucho entusiasmo detrás de él.

Chimaev (10-0) ha logrado captar la atención de la comunidad de MMA de una manera que la mayoría de los luchadores no lo han hecho. Tiene un fantástico equilibrio de personalidad, dominio y misterio. En sus cuatro combates de UFC, el peleador solo ha sido golpeado con un golpe significativo y ha eliminado a todos sus oponentes en las primeras dos rondas.

Borz ha demostrado que tiene un poderoso juego de lucha, que se destacó en su última pelea contra Li Jingliang en octubre de 2021, sometiendo al top 15 de peso welter con un estrangulamiento trasero desnudo. Además, recientemente luchó contra el peso mediano de UFC Jack Hermansson en noviembre de 2021 y lo venció por puntos.

Chimaev también ha impresionado en los pies, lo que lo convierte en una posible pelea emocionante para Usman. Ahora, el presidente de UFC, Dana White, ha dejado claro a los medios que Chimaev no peleará por el cinturón a continuación. Pero, si obtiene una victoria notable contra un oponente entre los 10 primeros en su próxima salida, los fanáticos no deberían sorprenderse si Chimaev se coloca al frente de la línea para recibir una oportunidad por el título o, como mínimo, un pelea contra el contendiente número uno de la división.

Si Borz tiene éxito en sus próximas una o dos peleas, podríamos verlo pelear contra The Nigerian Nightmare por el cinturón a fines de 2022, si Usman logra mantener su título.

