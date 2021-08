[VIDEO] El tremendo golazo de Riqui Puig en el primer Barcelona sin Messi

💥 BOOM! 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021