Georges St-Pierre habla de una posible pelea con Khabib: ¿Le interesará?

No esperes ver un combate de lucha entre dos leyendas de la UFC.

El ex campeón de dos divisiones de UFC, Georges St-Pierre, y el ex rey de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, han estado vinculados durante años, y ambos muestran interés en pelear entre sí. Sin embargo, una pelea nunca llegó a buen término y los dos ahora están retirados de las artes marciales mixtas.

Una idea que ha estado flotando en la comunidad de deportes de combate es una posible pelea de BJJ entre las dos potencias de grappling. Pero, “The Eagle” confirmó recientemente que no tiene interés en competir contra “GSP” en el piso.

Nurmagomedov está enfocado en construir su promoción de lucha, Eagle FC, y no “ve el sentido” de enfrentarse a St-Pierre.

“No le veo sentido”, dijo Nurmagomedov recientemente a través de LowKickMMA.com. “Puedes, por supuesto, echar leña al fuego, pero yo no quiero. No quiero promover este tema. ‘Oh, podría volver a Eagle FC’, no quiero hacerlo. Quiero hacer relaciones públicas para la liga en otro formato. No creo que regrese, luche con alguien. Que luchen otros, que lo necesiten. ¿Lo necesito? En esta vida, no se nos permite hacer todo lo que queremos. Puede que tu deseo no coincida con lo que vas a hacer, puedes simplemente quererlo y ya está. ¿Tiene sentido ahora hablar de mi hambre? No veo el punto.”

GSP habló sobre sus comienzos en las artes marciales

St-Pierre apareció en el último “Time to Walk” de Apple Watch sobre su carrera como luchador y lo que lo llevó a las artes marciales. GSP dijo que fue una “víctima de intimidación en la escuela”, que fue el catalizador de su famosa carrera en UFC.

“Empecé en las artes marciales como defensa personal porque fui víctima de intimidación en la escuela”, dijo GSP a través de ET Canada. “Mi historial en artes marciales mixtas es muy bueno, pero mi historial en peleas en el patio de la escuela es muy malo”, dice. “Tuve problemas con muchos de los niños que eran mayores que yo. Y en la escuela a la que iba había un programa especial para adolescentes delincuentes.

“Recuerdo que había un niño en el autobús y me insultaba a gritos, humillándome delante de todos. Y en algún momento, se estaba poniendo físico, y él era más fuerte que yo. Entonces, cada vez que teníamos que pelear, tenía que defenderme, no saqué lo mejor de mí. A menudo, volvía a casa con cicatrices en la cara…”

Nurmagomedov se retiró después de la tercera defensa de su título

Nurmagomedov se alejó de MMA en octubre de 2020 después de lograr su tercera defensa del título de 155 libras. Sometió a Justin Gaethje con un estrangulamiento triangular en UFC 254.

El Águila se retiró con un récord invicto de 29-0, con victorias sobre jugadores como Dustin Poirier y Conor McGregor.