Gary Payton habla sobre el debate Michael Jordan y LeBron James ¿qué dijo?

Uno de los debates más candentes del deporte actualmente es sobre quién es el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos. En la mayoría de los casos, las opciones se reducen a dos jugadores: Michael Jordan y LeBron James.

Aunque la discusión quizás nunca se resuelva, ya que se basa más en opiniones personales que en hechos concretos, no impide que sea muy entretenida.

La última persona en opinar acerca del debate sobre el mejor de todos los tiempos, es uno de los grandes rivales de Michael Jordan, el integrante del Salón de la Fama, Gary Payton, quien tuvo mucho que decir durante su última aparición en Scoop B Radio con Brandon ‘Scoop B’ Robinson.

“Dos jugadores de baloncesto totalmente diferentes”, dijo Payton sobre Jordan y LeBron durante su reciente aparición en Scoop B Radio.

“Jordan era un tipo que iba a anotar canastas importantes. Iba a agarrar el balón en cada oportunidad y disparar cada vez que fuese necesario. Pienso que LeBron es un jugador completo”.

La discusión sobre el mejor de todos los tiempos abarca muchísimos aspectos y es precisamente esa la razón por la cual es una discusión casi imposible de ganar. Puede que un jugador sea el mejor anotador, el mejor distribuidor, el mejor en recoger rebotes y la lista continúa. Sin embargo Payton cree que LeBron reúne todas esas características.

“LeBron James por mucho. Él puede hacer todo.” Payton dijo sobre quién es el jugador más completo entre Jordan y LeBron.

“Él pasa el balón mejor que Jordan, puede driblear un poco mejor que Jordan… en cuanto a disparar, no creo, pero en lo que se refiere a rebote, sí.”

Payton es venerado como uno de los grandes rivales de MJ y ambos se enfrentaron en la recordada final de 1996 cuando los Bulls de Jordan enfrentaron a sus Seattle Supersonics.

Jordan le prendió fuego a los Sonics durante los primeros tres partidos y los Chicago Bulls tomarían una ventaja de 3-0 y parecía que estaban encaminados a facilmente ganar otro título.

“No lo pude defender hasta el cuarto juego y dije, ‘Olvidate de esta lesión. Vamos perdiendo 3-0, vamos a intentarlo,” dijo “The Glove” a Scoop B.

Payton, quien fue el defensor del año de la NBA en 1996, se acercó al entrenador de los Sonics George Karl y específicamente le pidió marcar a Jordan, y funcionó. Seattle ganó los siguientes dos partidos aunque perderían más tarde la serie contra los Bulls por 4-2.

“Simplemente no lo planeamos bien. Pienso que deberían haberme dejado enfrentarlo desde el primer partido”.

