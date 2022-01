El futuro de Ousmane Dembélé tiene otro cambio tras no aparecer: ¿Qué le pasó?

El futuro de Ousmane Dembele en el Barcelona sigue siendo noticia, ya que el delantero francés no se presentó en el campo de entrenamiento del club el domingo 24 de enero debido a una enfermedad.

Esto lo confirmó el equipo culé en una publicación en Twitter.

[MEDICAL UPDATE]

Expected at Ciutat Esportiva Joan Gamper this morning, first-team player, Ousmane Dembélé, was a no-show due to a stomach upset

pic.twitter.com/gHFQRkw0po — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2022

Se esperaba que el jugador de 24 años se presentara en la Ciutat Esportiva con el resto de sus compañeros de equipo, y Xavi estaba listo para anunciar su equipo para la jornada del partido de la Liga entre el Barcelona y el Alavés el domingo por la noche.

Sin embargo, no acudió y comunicó al club que padecía problemas estomacales en una jugada que no ha ido nada bien en el Camp Nou, según cuenta Javi Miguel en Diario AS.

Miguel añade que “nadie en el club se creyó” la excusa de Dembélé y el Barcelona se plantea ahora sancionar al delantero por su ausencia. Aún no se ha tomado una decisión, pero el caso ahora está “en manos del departamento legal del club”.

Dembélé excluido una vez más

El Barcelona también ha confirmado que Dembélé se ha quedado fuera de la convocatoria para enfrentarse al Alavés. Xavi ha convocado a 21 jugadores para el viaje a Mendizorrotza en un partido que los culés necesitan ganar tras las sucesivas derrotas ante Real Madrid y Athletic Club.

Xavi tiene muchas opciones de ataque a pesar de dejar fuera a Dembélé y perder al adolescente Ansu Fati por lesión. El delantero Luuk de Jong ha vuelto a la plantilla tras su sanción, Martin Braithwaite vuelve a estar en forma tras una operación de rodilla, también se incorpora al nuevo fichaje Ferran Torres mientras que Xavi ha vuelto a convocar a los jóvenes Ez Abde y Ferran Jutgla.

La ausencia de Dembélé no es una verdadera sorpresa dado que también se quedó fuera de la convocatoria para enfrentarse al Athletic la última vez. A Xavi se le preguntó sobre el francés en la rueda de prensa previa al partido antes del viaje del domingo al Alavés y dijo que su situación no ha cambiado, según informa ESPN.

“No hay debate. He sido muy claro. Depende de él”, dijo. “La situación de Ousmane no ha cambiado. Sabe perfectamente cuál es su situación. Está tranquilo, está entrenando bien y forma parte de nuestro grupo de entrenamiento. Todavía quedan días [en la ventana de fichajes] pero no hay alternativa [ficha o se va]”.

Chelsea ¿Interesado en Dembélé?

Todavía queda por ver si Dembélé se irá del Barcelona antes del cierre de la ventana de fichajes de enero a finales de mes. El Chelsea de la Premier League ha sido vinculado con un movimiento y está considerando hacer una oferta, según Diario SPORT.

El entrenador Thomas Tuchel conoce bien a Dembélé por trabajar con él en el Borussia Dortmund, pero no reveló mucho cuando se le preguntó sobre el posible interés en el atacante en una conferencia de prensa, según informó Marca.

“Es un muy buen jugador y está en su máximo nivel. Soy muy afortunado de haberlo entrenado en mi etapa en el Dortmund. Fue solo un año, debería haber sido más tiempo, pero necesitaba irme y él decidió irse”, dijo. “No tengo absolutamente ninguna idea de por qué está en esa situación y no tengo idea de cuál es la situación y los detalles. Sé cómo me siento cuando se trata de mis jugadores, así que es mejor no hablar”.

El Barcelona ha dejado en claro que quiere que Dembélé se vaya lo antes posible, pero aún puede tener problemas para deshacerse del francés en el invierno, ya que los clubes saben que será agente libre al final de la temporada.

