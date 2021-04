El futuro de Messi en el Barcelona: ¿Qué dijo el presidente del club?

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ofreció una actualización sobre el futuro del capitán Lionel Messi en el club, con el argentino fuera de contrato al final de la temporada y aún por renovar.

Laporta habló sobre el jugador de 33 años antes de abordar un vuelo con destino a Sevilla para unirse a la plantilla del Barcelona para la final de la Copa del Rey del sábado ante el Athletic de Bilbao, según informó la Cadena SER.

“Todo avanza correctamente. Haremos lo que podamos dentro de las capacidades del club, y lo estamos haciendo”, dijo Laporta. “Veo a Leo muy motivado. Es una persona extraordinaria que tiene muchas ganas de seguir en el club”.

Laporta también fue abordado por un aficionado que le ofreció al presidente su opinión sobre los rumoreados objetivos de transferencia del club antes de la ventana de transferencia de verano. El aficionado explicó: “No quiero a Haaland ni a Mbappé, quiero a Neymar”, a lo que Laporta respondió: “a mí también me gusta él”.

Último contrato de Messi

Los comentarios de Laporta se producen en medio de rumores contradictorios sobre el futuro de Messi y si el presidente del Barcelona se ha puesto en contacto para hacerle al delantero una oferta de un nuevo contrato.

Un informe de la emisora ​​de radio catalana RAC1 ha sugerido que Laporta ha hecho una oferta que significará que Messi debe aceptar un recorte salarial por ahora, debido a los problemas financieros del club, pero su salario aumentará a medida que el club se recupere, según Mundo Deportivo.

La oferta también incluye la posibilidad de que Messi asuma un papel de embajador en el club una vez que finalmente decida colgar las botas. El informe agrega que Laporta también está tratando de convencer a Messi de que se quede haciendo todo lo posible para contratar a Erling Haaland.

Sin embargo, desde entonces se informó que Messi todavía está esperando una oferta. Diario Sport informa que la oferta de renovación solo se hará una vez que se haya realizado una auditoría que revelará cuánto puede ofrecer el club a Messi.

Messi “ha tomado una decisión”

Mientras tanto, algunas exestrellas del Barcelona se han mostrado felices de hablar sobre el futuro del capitán y dar su opinión sobre lo que hará a continuación. El ex portero Andoni Zubizarreta dijo a Catalunya Radio que cree que Messi ya ha tomado una decisión.

“Estos son los factores que se acumulan, pero creo que Messi, más o menos, ha tomado una decisión. La final de copa es uno de esos factores que ayudan a confirmar tu decisión. Pero no creo que sea decisivo. Es un veterano y todos hemos tenido días en los que pensamos en dejar el fútbol”, dijo. “Messi es un futbolista en el sentido tradicional de la palabra, no es un producto de marketing. Tiene la edad suficiente para saber que a veces se gana y a veces se pierde, lo que pasa es que se siente bien en el Barça”.

El excentrocampista Yaya Touré también ha ofrecido su opinión y le ha dicho a la Cadena SER que Laporta debe hacer todo lo posible para que Messi vea su carrera en el Camp Nou.

“Espero que Messi se quede en el Barça, es un jugador especial”, dijo. “No lo veo fuera del Barcelona, ​​Laporta tiene que hacer de todo, tiene que entender que Messi debe seguir, debe ser como Maldini o Totti, jugadores de un mismo club”.

Messi y Barcelona se preparan actualmente para otro partido crucial el sábado ante el Athletic en la final de la Copa del Rey. Una victoria de los catalanes haría que el equipo recogiera un primer trofeo con el entrenador Ronald Koeman.

Esta es la versión original de Heavy.