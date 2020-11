Fin de semana del mejor fútbol femenil ¿Cómo verlo?

Telemundo Deportes anunció planes para realizar una cobertura de fin de semana de los principales partidos de fútbol de la Superliga Femenina de la Liga Premier inglesa y el anticipado Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América en la cadena hermana de Telemundo, Universo. La cobertura exclusiva en español de los principales partidos femeninos de este fin de semana comienza a las 7:25 a.m. ET (hora del Este) / 4:25 a.m. PT (hora del Pacífico) del sábado 14 de noviembre, con la transmisión en vivo del Manchester United W.F.C. contra el Manchester City W.F.C. y continúa el lunes 16 de noviembre con Chivas-América a las 8 pm ET / 5 pm PT.

Fútbol femenil: Fuerza sin precedentes

Luego del éxito de la cobertura de Telemundo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2019, este fin de semana brinda nuevamente a los televidentes la oportunidad de ver a sus estrellas favoritas en acción, entre ellas las jugadoras de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos (USWNT, por sus siglas en inglés) Tobin Heath y Christen Press jugando para el Manchester United; Sam Mewis y Rose Lavelle jugando para el Manchester City; y Norma Palafox y Janelly Farías jugando para Las Chivas.

“Desde la cobertura récord de Telemundo de la Copa Mundial Femenina de Francia 2019, estamos orgullosos de haber solidificado nuestro liderazgo como la cadena #1 en fútbol femenino en español”, dijo Eli Velázquez, vicepresidente ejecutivo de contenido deportivo de Telemundo Deportes. “No podríamos estar más emocionados de traer el mejor fútbol de la FA Women’s Super League y LigaMX este fin de semana a Universo y esperamos continuar con la cobertura en nuestra nueva propiedad, ‘Cambio de Juego’”.

Además de los partidos Manchester United-Manchester City y Chivas-América, Telemundo Deportes también ofrecerá la cobertura en vivo del partido Arsenal W.F.C contra Chelsea F.C. Women el domingo 15 de noviembre a las 9:25 a.m. ET / 6:25 a.m. PT.

Al frente de la cobertura de los partidos a lo largo del fin de semana estará la presentadora de Telemundo Deportes, Ana Jurka. A Jurka se le unirá Natalia Astrain, la primera entrenadora de fútbol en alcanzar el título de entrenadora nacional española de la UEFA PRO, para ofrecer análisis y comentarios durante la cobertura del sábado y el domingo de la Superliga Femenina. A Jurka y Astrain se les sumarán, además, los analistas de Telemundo Deportes Sammy Sadovnik y Manuel Sol, quienes narrarán la acción del partido del sábado entre el Manchester United W.F.C. y el Manchester City W.F.C., en tanto que Copán Álvarez y Eduardo Biscayart narrarán el partido del domingo entre el Arsenal W.F.C. y el Chelsea F.C. Women.

El lunes 16 de noviembre, la locutora mexicana Iris Cisneros se unirá a la presentadora Ana Jurka para narrar el juego Chivas-América junto con el análisis del ex jugador de las Chivas y comentarista de Telemundo Deportes, Manuel Sol.

La cobertura de los partidos será complementada con el lanzamiento de la nueva serie digital de Telemundo Deportes, “Cambio de Juego”, conducida por Ana Jurka y que cubre todo lo relacionado con el mundo del fútbol femenino. El programa debutará el lunes 16 de noviembre a las 7 p.m. ET – antes de la cobertura del partido de Las Chivas – en las plataformas digitales y sociales de Telemundo Deportes: YouTube, Instagram, TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes. Los aficionados pueden seguir la nueva serie en las redes sociales utilizando la etiqueta #CambioDeJuego y disfrutar durante todo el año con la cobertura de los mejores goles, noticias y actualizaciones de las jugadoras del fútbol femenino, con miras a la cobertura de la cadena de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de la FIFA Australia / Nueva Zelanda en 2023.

El primer episodio de “Cambio de Juego” con Ana Jurka ofrecerá segmentos y entrevistas con Iris Cisneros; con la gerente general de las Chivas Femenil, Nelly Simón; con la periodista deportiva femenina Amelia López; con Arantza Fernández de las Chivas TV; y un mensaje de Rebecca Lowe, de NBC Sports.

CALENDARIO DEL FÚTBOL FEMENINO DE TELEMUNDO DEPORTES:

Fecha Hora (Este) Partido Cadena Sábado

14 de nov. 7:25 a.m. SUPERLIGA FEMENINA

Manchester United W.F.C. vs. Manchester City W.F.C. Universo;

Aplicación Telemundo Deportes Domingo

15 de nov. 9:25 a.m. SUPERLIGA FEMENINA

Arsenal W.F.C. vs. Chelsea F.C. Women Universo;

Aplicación Telemundo Deportes Lunes

16 de nov. 7:00 p.m. “Cambio de Juego” con Ana Jurka YouTube; Instagram; Aplicación Telemundo Deportes 8:00 p.m. FUTBOL ESTELAR CHIVAS:

C.D. Guadalajara Femenil vs. Club América Femenil Universo;

Aplicación Telemundo Deportes

Sobre Telemundo Deportes

Telemundo Deportes es la marca deportiva líder en los Estados Unidos y el destino de la mayor y mejor programación deportiva global en español. La incorporación no solo del equipo masculino de las Chivas de Guadalajara –que marca el regreso del fútbol de liga mexicana a Telemundo desde 2015–, sino también de los derechos exclusivos para los Estados Unidos del club femenino, Chivas Femenil, y del equipo juvenil, Cantera Rojiblanca, potencia la extensa programación de Telemundo Deportes que incluye, además, dos de los eventos deportivos más populares del planeta: la Copa Mundial de la FIFATM hasta 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano hasta 2032. Adicionalmente, Telemundo Deportes transmite la Liga Premier y los partidos eliminatorios de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFATM en la mayor parte de la región, incluidos los partidos como visitantes de las selecciones nacionales de México y EE. UU. Telemundo Deportes es también el hogar de Titulares y Más, el programa de noticias, comentarios y entretenimiento deportivo #1 en español y de Boxeo Telemundo, el programa de boxeo #1 en español, entre otras reconocidas propiedades deportivas.