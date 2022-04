Frenkie De Jong se enojó al ser reemplazado ante el Rayo [VER]

El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong no ocultó su frustración tras ser sustituido a los 60 minutos de la sorprendente derrota de su equipo por 1-0 ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou el domingo 24 de abril.

El holandés luchó para tener mucho impacto en el juego y salió del campo con cara de trueno cuando Xavi lo reemplazó con el mediocampista de 20 años Nico González, como lo muestra ESPN.

Frenkie de Jong after being subbed off. pic.twitter.com/jJzU81ucRC — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2022

El reportero David Ibáñez señaló que De Jong estaba “enojado” por haber sido sacado y salió directamente del campo y fue directamente al vestuario inicialmente. Posteriormente, el internacional holandés reapareció y ocupó su lugar en el banquillo para los últimos compases.

Frenkie de Jong se ha ido bastante cabreado después de que le hayan cambiado por Nico. Se ha ido directamente a vestuarios no se ha quedado en el banquillo #fcb #FCBlive #FCBarcelona #BarcaRayo — David Ibáñez (@DavidIbanez5) April 24, 2022

La derrota del domingo sigue a las derrotas ante Eintracht Frankfurt y Cadiz en el Camp Nou y significa que Barcelona ahora ha perdido tres partidos seguidos en casa en una temporada por primera vez en la historia del club, según informó MisterChip.

‼️ HISTÓRICO ‼️ El Barça ha perdido TRES partidos oficiales CONSECUTIVOS en el Camp Nou (Eintracht, Cádiz y Rayo), dentro de una misma temporada, por PRIMERA VEZ en su historia. 🗒️ Llegó a perder 3 seguidos en 2 temporadas (los 2 últimos de la 97-98 y el primero de la 98-99). pic.twitter.com/jbQWWbOLmj — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 24, 2022

El Barcelona insiste en que De Jong “no está a la venta”

El partido del domingo se produjo en medio de especulaciones de que el Manchester United está interesado en fichar a De Jong en la ventana de transferencia de verano. El entrenador del Barcelona, Xavi, restó importancia a las especulaciones antes del partido en su conferencia de prensa previa al partido.

El técnico dijo a los periodistas que De Jong es un “jugador muy importante” y que “si fuera por mí estaría aquí muchos años más”. De Jong también ha dejado claro que quiere quedarse y ha dicho que “firmaría una ampliación de contrato por seis años” si se lo ofreciera el Barcelona, según informa Goal.

Xavi, sobre Frenkie de Jong: “Es muy importante, tiene que marcar una época en el club. Está a un muy buen nivel y tiene que seguir. Puede ser uno de los mejores centrocampistas del mundo en los años próximos. Si fuera por mi, seguiría muchísimos años más en el Barça” — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) April 23, 2022

Jordi Cruyff del Barcelona fue preguntado una vez más por De Jong tras la derrota ante el Rayo Vallecano y volvió a dejar claro que el centrocampista no está a la venta. Le dijo a Movistar: “No vamos a vender a Frenkie de Jong y es un jugador muy valorado en el Barcelona”.

Busquets reaccionó a la derrota del Rayo

El capitán del Barcelona, Sergio Busquets, compartió sus pensamientos sobre la derrota ante el Rayo después del pitido final y admitió que su equipo está teniendo dificultades para jugar en el Camp Nou actualmente, según informó Sport.

“Realmente estamos luchando en los juegos en casa. Concedemos temprano y tenemos que darle la vuelta a las cosas. La oposición crece en confianza, juega con el resultado y si no somos efectivos en las dos áreas, es doblemente difícil”, dijo. “Los goles vienen de faltas de concentración o errores. No empezamos mal, pero una jugada que hemos visto 200 veces en vídeo con Álvaro García, que es rapidísimo, nos ha acabado y no la hemos podido parar. La dinámica es negativa, no hemos aprovechado la ocasión que teníamos y ahora estamos al nivel del Sevilla”.

La derrota significa que el Barça se mantiene segundo en La Liga, detrás del líder Real Madrid, pero ha perdido la oportunidad de alejarse tres puntos del Sevilla. Los dos equipos están empatados en 63 puntos, dos puntos por delante del Atlético de Madrid en cuarto lugar, con solo cinco juegos de la campaña actual por jugar.

