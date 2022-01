Francis Ngannou reacciona sobre la ausencia de Dana White en su victoria: ¿Dónde estuvo?

E

l camerunés Francis Ngannou retuvo su cinturón peso pesado al derrotar a Cyril Gane, pero al final de la pelea esa no era lo más notable de lo ocurrido en UFC 270 este sábado pasado. Lo que se hablaba era que el promotor Mick Maynard fue el que le puso el cinturón tras ganar por decisión unámine contra el francés.

Lo que más intrigó fue que White sí estuvo para coronar a Deiveson Figueiredo en la pelea coestelar de la noche cuando a coronarse campeón de la división mosca por segunda vez en su carrera.

Esto fue algo que notó el monarca de la categoría y lo dejó saber en su conferencia de prensa pospelea.





No sé. Tienes que preguntarle”, dijo Ngannou cuando se le preguntó por qué White no se quedó para ponerse el cinturón alrededor de la cintura. “No, no tengo nada que hacer al respecto. Creo que esa fue su decisión. Estoy a punto de preguntar sobre eso también.”

Por supuesto, Ngannou ha estado involucrado en una batalla muy pública con la UFC por su contrato después de no haber llegado a un acuerdo con la promoción de un nuevo acuerdo antes del sábado por la noche.

Además de que White no apareció en la jaula para darle su cinturón a Ngannou, el presidente de UFC también estuvo ausente en acción en la conferencia de prensa posterior a la pelea. White es una presencia constante en las conferencias de prensa posteriores a la pelea, especialmente después de un pay-per-view de UFC como el que tuvo lugar en Anaheim este fin de semana.

“Vaya, está bien, yo tampoco sabía eso”, dijo Ngannou después de que le dijeron que White se saltó la conferencia de prensa.

¿Cual será el futuro de Ngannou?

Según MMA Fighting, Ngannou en realidad peleó su contrato actual con la victoria sobre Gane, aunque aún se desconocen los términos exactos de cuándo podría ser considerado un agente libre debido a una “cláusula de campeón” que la UFC normalmente retiene a cualquiera que tenga un cinturón en la promoción.

El peleador es representado por Marquel Martin de Creative Artists Agency, una compañía que ha sido rival de la UFC. Este había revelado en una entrevista hace más de un mes que la promoción no lo había contactado en hace seis meses para poder renegociar el contrato de su cliente.

En esa entrevista, Martin dijo que la UFC es la “mejor promoción en la industria” y que “al final de cuentas tiene que tener sentido para Francis. Al final del día, trabajo para Francis. Él y yo pasamos mucho tiempo conversando y tratando de entender, ‘Está bien, ¿qué significa eso para su futuro?’ Hemos tenido muchas idas y venidas con el UFC, pero para ser honesto contigo, No he tenido noticias de UFC desde, quiero decir, junio,” admitió en el Throwing Down Podcast con Renee Young y Miesha Tate.

La historia entre Ngannou y White

El camerunés se convirtió en campeón peso pesado el pasado mes de marzo en UFC 260 al derrotar a Stipe Miocic. Pero la relación entre el peleador y White se deterioró tras una disputa pública que surgió tras las negociaciones que tuvieron los dos.

Además White quería que Ngannou defendiera su título tres meses después, al negarse el peleador, White decidió establecer un título interino que terminó ganando Gane al derrotar a Derrick Lewis en UFC 265.

