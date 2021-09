Foto de Anthony Davis indica transformación importante: ¿Como está?

Ha sido una pretemproada muy tranquila para Anthony Davis. Los Angeles Lakers han estado muy ocupados pero no se ha visto mucho a su estelar jugador. Hemos visto a LeBron James saliendo con Russell Westbrook mientras le dan la bienvendida a todos los jugadores nuevos. Davis ni ha posteado nada sobre las nuevas incorporacones.

La esperanza es que está súperenfocado en regresar a su previo estados físico tras una decepcionante temporada. Afortunadamente, parece que ha estado trabajando. De acuero a una nueva foto tomada de Davis que está circlando en las redes sociales, parece estar en gran estado físico.

Anthony Davis sighting in San Diego 👀 Looks like he’s been in the gym a lot this off-season 💪 pic.twitter.com/roH5oqCTFj — The Laker Files (@LakerFiles) September 6, 2021

Ahora es difícil determinar de una foto medio borrosa pero Davis parece estar más fuerte. Nunca ha sido un jugador muy musculoso, pero siempre ha sido delgado. No es una gran transformación pero parece estar con un poco más de músculo. Un fuerte y motivado Davis podría dominar la NBA esta temporada.

Exjugador recientemente dijo que Davis ha estado trabajando duro

Los videos de entrenamiento de Westbrook y LeBron workout videos se pueden encontrar por todo el internet. Las dos estrellas están claramente movitadas para jugar la temporada. Davis tomó otra método. No ha mostrado mucho en esta temporada libre. Sin embargo el exjugador Kendrick Perkins dijo recientemente que ha estado trabajando.

“Estoy prediciendo que va a ser el que gana el MVP la próxima temporada,” dijo Perkins en e; programa The Jump en ESPN el mes pasado. “Él vio todas las críticas. Ha escuchado todo sobre Giannis. Ha estado muy callado en este momento. De lo que escuchaba, ha trabajado muy duro fuera de las cámaras. Los Lakers tienen que hacer algo, pero no me voy a paniquear si fuera fan de los Lakers.”





La temporada libre previa fue extraña para Davis. Los Lakers tuvieron una temporada libre corta gracias a ganar el campeonato y era técnicamente un agente libre. Davis tomó su tiempo firmando con Los Ángeles y perdió tiempo en el campamento de pretemporada. Es justo cuestionar el estado físico a principio de temporada. Eso tuvo que ver por la cual no estaba saludable. Parece que no dejarse estar fuera de estado de nuevo.

¿Se está subestimando a Davis?

Después de ganar el título, las opiniones sobre Davis estaban a su nivel más alto. No ha sido un año desde que los Lakers levantaron el trofeo Larry O’Brien, pero las poiniones sobre él se han amargado rápidamente. No hay duda que tuvo una mala temporada pero parece prematuro sugerir que no está entre los mejores 10 de la liga.

Cuando Davis está en buen nivel, pudo hasta ser uno de los cinco mejores jugadores. Apenas tiene 28 años y debe estar en su pico. El sugerir que no está entre la elite de la NBA es un error. Está permitido a tener una mala temporada. Dicho eso, necesita que jugar mejor esta campaña. Si tiene dos temporadas pobres, eso podría perjudicar su reputación.

