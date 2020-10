La Fiera mostró sus garras ante el América y se afirma en la cima

El Estadio Victoria le cayó muy bien al León y espera que examen que rindió ante el América sea el primero de varios triunfos en su nuevo “hogar”. El 3-2 ante las Águilas fue mejor partido de la fecha sin lugar a dudas y hasta puede considerarse entre los mejores del torneo hasta ahora.

Con goles de Fernando Navarro, Jean Menezes y Luis Montes, el equipo esmeralda pudo superar a un América que comenzó el partido apedreando la portería de Rodolfo Cota. En solamente los primeros 58 segundos del encuentro, el cuadro azulcrema ya había disparado en tres ocasiones y el guardameta local salió airoso.

El primer gol llegó en el pase de Juan Ramírez le llegó a los pies de Fernando Navarro que superó a Oscar Jiménez. Pero el América le daría vuelta al partido gracias a un gol que terminaría siendo bien agridulce.

Lesión de Benedetti

El colombiano Nicolás Benedetti se anticipó la defensa esmeralda en tiempo de compensación y le dejó un pase a Henry Martin para que le diera la ventaja al equipo visitante. Sin embargo, el equipo pagaría un precio caro ya que el exjugador del Deportivo Cali se volvió a lesionar su rodilla y tuvo que salir del partido con asistencia médica.

El club dio un comunicado durante el entretiempo e indicó que se la harán más evaluaciones el día martes cuando estés de vuelta en el Distrito Federal.

🏥 Parte médico: El Club América informa que nuestro jugador Nicolás Benedetti presenta una lesión en la rodilla derecha, misma que será evaluada el día de mañana para determinar su situación.#FuerzaBenedetti — Club América (@ClubAmerica) October 20, 2020

La ventaja americanista duraría poco porque el León empataría el partido en los últimos tres segundos de reposición del primer tiempo. El ecuatoriano Ángel Mena hizo un corrida impresionante por el medio y el pase le quedó para Jean Menezes, quien también superó a Jiménez yendo a su segundo palo.

En el segundo tiempo, León le daría vuelta al partido y anotaría el eventual gol de la victoria. Una vez más Mena supera a la defensa americanista, llegando a la última línea y enviando un pase a Luis Montes quien anotó frente a una defensa totalmente desnivelada y fuera de posición.

Leon vs America 3-2 Resumen Goles Liga MX 2020America vs Leon 2-3 Resumen Goles Liga MX 2020 Leon vs America 3-2 Resumen Completo 2020-10-20T03:53:28Z

Tras la victoria, el equipo de Nacho Ambriz quedó a seis puntos de ventaja por encima de Pumas en la cima de la tabla con 33 puntos. Ahora visitará a Puebla para visitar al equipo camotero que está en el último puesto de liguilla faltando tres fechas por disputarse.

El América sigue buscando uno de los cuatro primeros puestos que le aseguran un paso directo a los cuartos de final y lo harán cuando reciban la visita del Atlas.

