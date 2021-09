Estos son los fichajes que suenan para Barcelona tras salidas de Griezmann y Messi

Según los informes, el Barcelona ya está pensando en formas de fortalecer el ataque del club tras las salidas de Lionel Messi y Antoine Griezmann en verano.

En otro verano caótico en el Camp Nou, el Barça había llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato para Messi, pero luego perdió al capitán “por obstáculos económicos y estructurales”.

Griezmann se unió a Messi como salida el día de la fecha límite, regresando a su ex club, el Atlético de Madrid, cedido con una opción de compra. Las salidas ayudarán a reducir la masa salarial del club y también aliviarán algunas de las presiones financieras del Barcelona.

Sin embargo, parece que los catalanes ya miran hacia el futuro y han identificado a Dani Olmo como objetivo de traspaso. Ferran Martínez de Mundo Deportivo informa que el delantero es uno de los “grandes objetivos del club para fortalecer la plantilla en 2022”

El informe agrega que el Barça incluso intentará contratar a Olmo cuando el mercado de fichajes se vuelva a abrir en enero. Los catalanes también se sienten atraídos por Olmo porque pasó por la cantera del club y “comprende a la perfección” el estilo de juego del Barcelona.

Olmo dejó Barcelona en 2014 para marcharse al Dynamo de Zagreb y posteriormente se unió al RB Leipzig de la Bundesliga en 2020. Martínez informa que el RB Leipzig valora a Olmo en 75 millones de euros (89 millones de dólares) actualmente, pero el Barça intentará negociar el precio a la baja.

Olmo ya ha hablado del Barcelona

Olmo ha hablado anteriormente de su paso por el Barcelona y ha dejado claro su amor por el club. Le contó a Players’ Tribune por qué siente tanto cariño por el club catalán, según informa Mundo Deportivo.

“El Barça siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, dijo. “Fue un privilegio haber jugado allí. Son un punto de referencia para el resto del mundo del fútbol y cualquier niño daría cualquier cosa por jugar allí”.

El internacional español explicó por qué terminó en el RB Leipzig en lugar del Barcelona en 2020, según informó Mundo Deportivo:

“Hablaron con mis agentes en noviembre para ficharme, pero luego lo pospusieron todo por una razón u otra”, dijo. “Y así, hasta finales de enero, me pidieron que esperara. Entonces vieron que casi había fichado por el Leipzig. Ya estaba comprometido. Quería ir a un equipo que tenía un proyecto de presente y futuro para mí. El Leipzig me lo ofreció y otros equipos no. Demostraron que me amaban más”.

Parece que el Barça podría volver a intentar traer a Olmo, ya que el club busca construir un equipo nuevo. Si Olmo regresa, se unirá a otros grandes talentos que han pasado por la famosa academia La Masia del club.

El nuevo número 10 del Barça, Ansu Fati, y jugadores como Oscar Mingueza, Eric García, Gavi, Riqui Puig y Nico González son solo algunos de los nombres ilustres de La Masia que actualmente disfrutan de tiempo de juego con el primer equipo.