Barcelona vs Getafe: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona recibe al Getafe en busca de los 3 puntos para seguir en la pelea por el título de LaLiga.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman junto con el Atlético de Madrid, Real Madrid y Sevilla dan pelea para quedarse con el título nacional español.

“Nos faltan ocho partidos, ocho jornadas y vamos partido a partido. Hemos disfrutado mucho de la Copa, de ganar y cómo lo hemos logrado. Tenemos que concentrarnos en LaLiga y hay que hacer nuestro juego. Hay que ganar el partido”, expresó el DT holandés en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre la Superliga: “Hay jugadores que han jugado un número increíble de partidos. Se habla de Superliga, Champions… pero la UEFA no se hace caso a los jugadores que disputan muchos encuentros. Sólo importan el dinero. Mira los horarios, mañana jugamos a las 22.00 horas”.

La reflexión del presente del equipo: “Han vuelto con mucho ánimo a los entrenamientos, se han merecido descansar. Están físicamente muy fuertes, se nota en los partidos y por algo hemos ganado en el último tramo varios encuentros. Ahora no hace falta entrenar mucho porque los datos físicos son impresionantes, pero hay que seguir con la energía. Si logramos nuestro nivel, el juego sin balón que estamos haciendo, podemos aspirar a muchas cosas”.

Por su parte, José Bordalás, entrenador del Getafe, expuso: “Barcelona viene jugando muy bien en este tramo importante de Liga. Ha conseguido la Copa, tiene mucho que decir el trabajo de su técnico. Es un auténtico equipazo, que llega a este tramo final en condiciones fantásticas”.

No pudo ocultar su admiración por Messi: Para mí, personalmente, ha sido un jugador maravilloso, el mejor del mundo sin duda, de la historia y particularmente me encantaría que siguiera con nosotros. Un jugador de esa talla, del nivel de Messi es fantástico. Ha hecho más grande nuestra Liga. Espero que siga con nosotros”.

El emblemático defensor del FC Barcelona se manifestó sobre el torneo que parecía tomar forma el pasado domingo y que se fue desvaneciendo con el paso de los días:

“Si me pongo el sombrero de presidente del Barça, que es lo que debe hacer Laporta, se encuentra una situación heredada, una situación económica muy mala. Tomará la mejor decisión para el club. En este momento, el Barça es fundador de la Superliga. Creo que esta decisión tiene una razón muy importante en la situación económica del club. Si lo miro desde el punto de vista del jugador, una visión global, no creo que sea positiva a largo plazo para el mundo del fútbol. El hecho de que se junten las grandes marcas para competir, aunque hayan cinco clubes invitados. Ellos dicen que se quedarán en las ligas y seguirán compitiendo. Cuando la Champions está ingresando 3,5 mil millones de euros y dicen que la Superliga ingresarán el triple. No me dan las cuentas. Si hablas con los expertos en derechos, te dicen que el mercado no llega. Al inicio dicen que las ligas se quedan. Irán pasando los años y detrás de esto hay fondos de inversión, sociedades bancarias. Cuando llegue el momento que haya pérdidas, decidirán poner los partidos en fines de semana. Y no sabremos por qué, nos encontraremos un modelo de competición de miércoles y sábado. Esa es mi visión. Que irá quedándose con los ingresos de las ligas. Y ahí si que te salen los números. Estás destrozando todo el sistema para conseguirlo. ¿Queremos esto para el fútbol? ¿Que Sevilla, Valencia, Everton, Leicester, Nápoles desaparezcan? Esto es hacia dónde se va. Si queremos que sea eso, adelante, pero hay que saberlo. Es un modelo americano, que tiene estas cosas y sus cosas buenas. Lo que está claro es que el modelo tiene que cambiar. Hay que buscar un equilibrio en el que puedan coexistir los grandes con los no tan grandes. En LaLiga y en la UEFA deberían tener más peso que un equipo de menor categoría. Igual más votos, más ingresos. Pero romper con todo, romper el ecosistema… te cargas puestos de trabajo” .