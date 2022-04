Fans de los Cowboys creen que Micah Parsons no estaba contento con el draft: ¿Por qué?

Los Dallas Cowboys seleccionaron al tackle ofensivo Tyler Smith como selección general número 24 en el draft de la NFL de 2022, pero aparentemente Micah Parsons no tuvo una reacción positiva.

En general, la selección del ex Tulsa Golden Hurricane no deslumbró a muchos seguidores de los Cowboys. Eso es lo que sucede cuando el equipo de una hinchada selecciona a un liniero ofensivo con mucho potencial pero que no es un nombre destacado o proveniente de una gran escuela.

Un tuit de Parsons del jueves por la noche echó leña al fuego, con el apoyador respondiéndole al profundo de los Jacksonville Jaguars Andre Cisco, quien compartió su entusiasmo después de que Jacksonville seleccionara a dos defensores en la primera ronda.

Todo lo que Parsons dijo en su tuit fue: “Jajaja”

Un simple “jajaja” no dice nada directamente sobre la opinión de Parsons, pero se presenta como una de dos cosas: o Parsons está tomándole el pelo a Cisco por exaltar la defensa de los Jaguars o el Novato Defensivo del Año 2021 está expresando sutilmente su decepción respecto al proceder de los Cowboys en la primera ronda el 28 de abril.

Los fanáticos de los Cowboys le responden a Parsons

Es importante reiterar que Parsons no ha expresado nada más allá del tuit a Cisco, por lo que no puede afirmarse si está feliz o no. Sin embargo, lo que piensan los fanáticos de los Cowboys sí quedó claro en las respuestas al tuit del apoyador de Dallas.

Por ejemplo, la respuesta de @BrxndonTX implica que Parsons quería que otro apoyador se uniera a las filas.

“Lo sé, Micah, yo también quería ver que el mejor dúo de apoyadores de la liga se creara aquí en DAL”, dice la respuesta del fanático.

Mientras tanto, otro aficionado sostuvo que también entiende a Parsons y dice que “no se merece” cómo los Cowboys están manejando las cosas. Echar un vistazo a los Me gusta de Parsons en Twitter no da ninguna pista, ya que el apoyador no dio ninguna indicación de ese tipo ni interactuó con ninguna de las respuestas a su publicación inicial.

“No te mereces un bro, te mereces un anillo”, tuiteó @reynik7.

Que Parsons esté decepcionado porque los Cowboys no hayan incorporado a otro jugador defensivo parece ser el sentimiento detrás de su tuit. @itzhiss menciona que el corredor de punta Jermaine Johnson, un prospecto altamente promocionado de Florida State, le había caído del cielo a Dallas.

“Deberían haber tomado a Jeremiah para que te acompañara en la línea defensiva en lugar de ir por un tackle izquierdo”, compartió el fanático.

¿Smith al alcance de Dallas?

Un tema de conversación importante en el draft de este año fue cuánto variaba el talento dependiendo de la óptica de cada equipo, y Smith no es la excepción. ¿Pero estaba realmente a su alcance?

Claro, el tackle pudo haber estado disponible cuando Dallas regresara en la segunda ronda, pero se seleccionaron tres tackles ofensivos en el Top 10, y aparentemente los Cowboys querían asegurarse de obtener a su hombre.

Al mirar los simulacros de draft de las principales publicaciones, Smith estaba por todas partes. De hecho, Pete Prisco de CBS Sports situó a Smith en el puesto 26 y fue el más próximo.

Mientras tanto, el analista de ESPN Mel Kiper Jr. predijo que Smith ocuparía el puesto 42, mientras que Chris Trapasso de CBS Sports lo tenía en el puesto 36.

Juzgar el valor del draft por simulacros no es un método a prueba de fuego, pero al menos da una idea de por qué Smith fue elegido cuando fue reclutado. Además, si la ex estrella de Tulsa está a la altura de las circunstancias, no tendrá mayor importancia a largo plazo.

