Exigen castigo para Cristiano tras golpear a niño autista: Él ofrece invitarlo a un partido

Han pasado solo unas horas desde que Cristiano Ronaldo golpeó a un niño autista de 14 años que lo filmaba desde la tribuna, tras la derrota que sufrió el Manchester United contra el Everton, y sigue creciendo la indignación por el reprochable comportamiento del CR-7.

Y es que a pesar de la gravedad que significa haberle dado un golpe a un niño y haberle roto su teléfono celular, el jugador portugués apenas se refirió el hecho con una escueta excusa, que parece no ser suficiente tras su reprochable proceder.

El futbolista recurrió a su cuenta de Instagram, donde colgó una foto suya, y tras tratar de justificar su reacción violenta, más allá de emitir un arrepentimiento profundo por su acto, solo ofreció una disculpa y la posibilidad de invitar al niño agredido a ver uno de sus juegos.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el fútbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad”, comentó el futbolista en su Instagram.

El mensaje de Cristiano no caló muy bien entre todos los cibernautas, pues lejos de los elogios que estas frases generaron en los fans más fieles del jugador, otros criticaron que ni siquiera haya pedido una disculpa de manera directa y que pretenda resolver todo solo con una invitación a verlo jugar, pues ni siquiera hizo mención a los daños ocasionados.

Clear angle Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU — Hamza (@lapulgafreak) April 9, 2022

“Golpear a un niño no tiene explicación y en mi país es un delito serio”, “¿Por qué nadie lo juzga como juzgaron a Will Smith?”, “también tienes que comprarle un teléfono nuevo al chico, se supone que debes ser una inspiración para tus fans”, fueron algunas de las reacciones tras la disculpa-no disculpa de Cristiano.

“Cómprale un teléfono nuevo”, “Qué aplaude la gente?? Golpeaste un teléfono de la mano de un niño…”, “él no irá porque rompiste su teléfono y no puede ver tu mensaje para él 🤷🏻‍”, “Messi no habría roto el teléfono del chico” y “destruir el teléfono de un niño es una cosa, pero invitarlo a ver el United es, literalmente, un castigo”, agregaron otros molestos cibernautas.

