Exestrella de los Miami Heat vende mansión en $3,5 millones “inspirada” en Kobe Bryant

Amar’e Stoudemire puede que solo haya jugado una temporada para los Miami Heat, pero considera que el área del sur de Florida es su hogar. El jugador creció en Lake Wales y ganó los honores de Mr. Basketball en Florida en 2002. Ahora está emigrando al norte después de aceptar un trabajo de tiempo completo como entrenador asistente de desarrollo de jugadores para los Brooklyn Nets.

Stoudemire ocupa el lugar 120 en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA (15.994) luego de una brillante carrera de 15 años.

El seis veces All-Star jugó para los Heat, Suns, Knicks, Mavericks, además de una parada de un año en la Premier League de baloncesto israelí, antes de retirarse en 2017. Promedió 18,9 puntos y 7,8 rebotes en 31,0 minutos por partido en la NBA.

El deportista se fue en no en muy buenos términos con los Heat, que lo utilizó con moderación desde el banco durante la campaña 2015-16. Miami se fue con una alineación pequeña ese año y le hizo mal a Stoudemire.

“El Dr. (James) Naismith creó el juego para que fuera un juego de adentro hacia afuera”, dijo Stoudemire al Miami Herald. “Siempre va a importar. Así es como siempre se ha jugado el juego”.

El entrenador de 38 años ha puesto a la venta su mansión del condado de Broward y está tratando de vender la casa por $3.5 millones, un lugar de 7,360 pies cuadrados y cuatro habitaciones. Se asienta en 2.3 acres en la comunidad cerrada de Landmark Ranch Estates, en Southwest Ranches, según el Miami Herald, e incluye una casa de huéspedes de 1,300 pies cuadrados. Originalmente pagó $3.7 millones por la casa en 2011.

La morada de Stoudemire es bien conocida en los círculos de celebridades, uno de sus vecinos es Dwayne “The Rock” Johnson, y Architectural Digest la describió en 2017 cuando su esposa, Alexis, la llamó “un santuario para que nos alejemos de todo”.

La mansión cuenta con un garaje para nueve autos, cocina de chef, sala de cine y piscina con cascada. También viene con muebles hechos a medida, como sofás de 48 pulgadas de profundidad (10 pulgadas más grandes de lo normal), diseñados por Lori Halprin, a quien la esposa de Kobe Bryant, Vanessa, les recomendó.

Las puertas miden 10 pies de altura y tienen techos muy altos. Así es como Halprin explicó sus toques de diseño de interiores a Architectural Digest:

“Entiendo su estilo de vida y sé lo que están buscando”, dijo Halprin en 2017. “A menudo es la primera vez que caben en una cama de la que no cuelgan, o se sientan en un sofá que realmente acomoda a sus altos cuadros. También sé cómo hacerlo cómodo para el resto de la familia”.

Reunión de Steve Nash en Brooklyn

Stoudemire fue contratado por los Brooklyn Nets en octubre para enfocarse en el desarrollo de jugadores bajo el nuevo entrenador en jefe, Steve Nash. Stoudemire y Nash fueron compañeros de equipo de los Phoenix Suns durante ocho temporadas. No tenía experiencia previa como entrenador, pero el nivel de confianza y la familiaridad entre los dos hicieron del seis veces All-Star un candidato interesante.

Existe la sensación de que será elevado a un rol diferente en el futuro, uno más involucrado con X y O. Por ahora, Stoudemire está feliz de ayudar a dar forma al futuro del juego que ama, pero no lo llames entrenador. No le gusta eso.

“Nunca me gustó el título de entrenador”, dijo Stoudemire al New York Times. “No hay mucha arrogancia que viene con ese título. Todavía no he llegado a ese punto. Todavía soy muy joven y me gusta sentirme joven”.

