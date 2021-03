Exdirigente del Barça da razón por la cual no regresó Neymar ¿qué dijo?

Una de las grandes incertidumbres de los últimos años dentro del FC Barcelona fue la razón por la que Neymar se marchó para llegar al Paris-St. Germain solamente tres años después de que llegara a Catalunya.

Las especulaciones han sido variadas pero el lunes un exdirigente hizo una confesión que dejó a muchos boquiabiertos.

En su primera entrevista en casi año y medio, el exlateral del Barça Eric Abidal ofreció su primera entrevista. Esto justo coincidió con su salide de la secretaría técnica del club. Y no ha dejado indiferente a absolutamente a nadie.

El exjugador francés fue muy abierto en una entrevista exclusiva que le ofreció diario inglés The Telegraph y reconció que Neymar seguiría en el club blaugrana “si no hubiéramos firmado a Griezmann antes”.

“Diez días antes de cerrar el mercado, estuve en París hablando con Leonardo (director deportivo del PSG)”, mencionó Abidal.

“Necesitábamos un extremo, y cuando Neymar estuvo en Barcelona su nivel fue increíble. No se trata de decir qué jugador es mejor, sino la posición que teníamos que mejorar. El presidente, sin embargo, decidió fichar a Griezmann,” resaltó. Este comentario le coloca la responsabilidad plenamente al expresidente Josep Maria Bartomeu en esa decisión.

La situación Valverde

Abidal también contestó sin tapujo otros temas que no tenían nada que ver con Neymar, pero marcó su paso por el equipo en una función administrativa. Su rol como director deportivo causó muchas divisiones dentro del plantel además de dañar relaciones con jugadores que en un momento compartió vestuario.

Entre esos temas que tocó fue lo ocurrido después de la destitución de Ernesto Valverde. El francés dijo que él quería colocar en el banquillo al ahora entrenador del PSG, Mauricio Pochettino.

“Hablé con Pochettino, pero no fui el único del club. Creía que teníamos que traer al mejor entrenador del mercado. Yo tenía que hacer mi trabajo y no pensar que en su etapa en el Espanyol. Para mí, esto tenía que quedar en un segundo plano. Quería al mejor y él es uno de los mejores”.

Este también confesó que en su lista, además del rosarino, se encontraban Massimiliano Allegri, Xavi y Quique Setién, este último fue el que terminó siendo contratado

Su problema con Messi

Finalmente habló de manera abierta sobre lo ocurrido entre él y Leo Messi. De una, elexlateral elogió la sinceridad del capitán culé durante esa época.

“Tuvimos una conversación fuerte. No tuve ningún problema, me gusta ser transparente. Me gustó, fue el único futbolista que me dijo su opinión a la cara. Lo respeto,”confirmó.

También se justificó sobre la salida de Valverde y lo que se mencionó después de lo ocurrido. “Nunca dije que los futbolistas querían echar a Valverde, sino que creía que tenían que entrenar más duro. Si quieres ser el mejor, tienes que entrenar como el mejor. La única forma de ganar es hacer bien el trabajo durante la semana. Messi habló conmigo personalmente,” finalizó.