Excompañero dice que Pau Gasol no quiere entrenar con Lakers todos los días

Imaginense un mundo en el que Pau Gasol regresa a Los Angeles Lakers.

“Creo que sería genial,” dijo Earl Watson, un excompañero de Gasol en el programa Heavy Live With Scoop B Show.

“Pero no, no creo que Pau quiere lidiar con entrenar todos los días. El cuerpo tiene algo que te dice: ‘No hermano, me rindo’. Pero Pau lo podría hacer para jugar al lado de Marc. Es algo interesante. Marc está de vuelta con el equipo en el cual estaba originalmente y en del cual fue canjeado por su hermano y creo que sería gracioso, Marc era un chico en ese entonces jugando a nivel secundario y venía a los partidos, nunca creyendo que ib a a ser el jugador que es hoy día, pero son lo genes, hermano. No se puede negar el ADN.”

Paul Gasol, 40, fue la tercera selección de los Grizzlies en el reclutamiento universitario de la NBA en el 2001. Después llegó a los Lakers donde se juntó con Kobe Bryant y jugó bajo el mando de Phil Jackson y ganó dos títulos de la NBA.

Durante su carrera, Gasol promedió 17 puntos, 9.2 rebotes y 3.2 asistencias por partido.

La últimaa vez que pisó una cancha en la NBA fue en marzo del 2019.

¿Y si fuera a regresar a los Lakers?

“Ahí una historia y significado ahí,” dijo Gasol recientemente en una entrevista con ESPN.

“No voy a mentir. Sería algo especial y ahora que se encuetnra mi hermano ahí, es más especial. Pero no estoy en una situación en la que puedo ser muy demandante. No tengo diez ofertas en la mesa.”

Más de Gasol

“Quiero la oportunidad de contribuir, de ser necesitado,” enfatizó.

“No quiero apenas estar ahí. Ese no soy yo. Quiero disfrutarlo y los jugadores normalmente disfrutan jugar.”