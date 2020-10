Everton vs. Liverpool: ¿Cómo ver el Live Stream?

Luego del parón por selecciones, regresa el fútbol europeo este fin de semana del 17 y 18 de octubre. Y uno de los partidos más esperados de este comienzo de temporada en la Premier League es el derbi de Merseyside, entre el Everton y el Liverpool del sábado 17 de octubre. En condición de local, el Everton recibirá al Liverpool de Jürgen Klopp en el Goodison Park. Un duelo que llama mucho la atención ya que ambos equipos pasan por un gran momento y se pelean el primer puesto de la clasificatoria local.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, llegan a este encuentro sin perder ninguno de los partidos en lo que va de temporada, y esta será su primera prueba de fuego, ante un difícil rival, considerado uno de los mejores clubes de Europa en los últimos años. El Everton que es el actual líder de la tabla de posiciones sobre el Liverpool que va quinto, buscará ganarles a los rojos nuevamente desde 2010, esta vez bajo el mando de James Rodriguez eje del mediocampo y quien ilusiona a la hinchada del Everton.

El ultimo partido del Everton, antes de la fecha FIFA, fue antre el Brighton, en donde golearon 4-2, con doblete del colombiano James Rodríguez, gol de su compatriota Yerry Mina y otro tanto del británico Dominic Calvert-Lewin

🗨️ | “We have to be focused to do our best, excited and happy to play our game. We don’t need to have pressure, we want to play the best game we can play."@MrAncelotti on the challenge of Saturday's #MerseysideDerby 👇#EFC 🔵 #COYB

— Everton (@Everton) October 15, 2020