INFORME: Se revelan datos de relación de LeBron James con Kyrie Irving

Ya no es seguro que Kyrie Irving vuelva a los Brooklyn Nets en 2022-23. Según Shams Charania de The Athletic, las conversaciones sobre el futuro de Irving se han estancado entre él y los Nets. Actualmente existe un callejón sin salida entre las partes que despeja el camino para que el siete veces All-Star y el ex campeón consideren el mercado abierto.

Irving tiene una fecha límite del 29 de junio en su opción de jugador de 36,5 millones de dólares para la temporada 2022-23. Se espera que los Angeles Lakers, New York Knicks y Los Angeles Clippers se encuentren entre los interesados si Irving deja los Nets, según Charania.

La superestrella de los Lakers LeBron James e Irving fueron compañeros de equipo durante tres temporadas en los Cleveland Cavaliers. Jugaron en tres finales consecutivas, ganando el título de 2016 contra los Golden State Warriors en siete partidos.

Sin embargo, en el verano de 2017, Irving solicitó un pase a los Cavaliers porque supuestamente ya no quería jugar con James. Cleveland pasó a Irving a los Boston Celtics y se asumió ampliamente que el tío Drew y el rey tenían una relación fracturada.

James e Irving, sin embargo, arreglaron las cosas en enero de 2019 cuando este último llamó al primero para disculparse por la forma en que manejó las críticas en Cleveland. Charania dijo a Pat McAfee en el episodio del 20 de junio de “The Pat McAfee Show” que los dos campeones nunca tuvieron una mala relación.

“Sí, quiero decir, creo que Kyrie lo dijo abiertamente en cuanto a sus comentarios públicos sobre LeBron y creo que se ha hablado mucho sobre su relación, especialmente la forma en que Kyrie Irving dejó a los Cavaliers, la forma en que Kyrie Irving dejó a los Cavs en cuanto a pedir salir y terminar en Boston. Se habló mucho sobre su relación, pero, ya sabes, las fuentes me han dicho que nunca fue una relación fracturada”, dijo Charania. “Siempre ha existido un diálogo entre esos dos. Así que, por supuesto, eso va a ser un factor en todo esto”.

¿Cómo pueden los Lakers conseguir a Irving?

Según Charania, Irving probablemente tendría que recoger su opción de jugador 2022-23 y solicitar un pase a los Lakers, que no pueden firmar al talentoso base como agente libre ni adquirirlo a través de un acuerdo debido a su situación de límite.

“Para los Lakers, el camino probable para adquirir a Irving y reunirlo con LeBron James sería que Irving optara por facilitar un intercambio, porque los Lakers no pueden despejar de manera realista el espacio de tope para firmarlo ellos mismos, y eso haría que la adquisición de Irving sea significativamente más difícil”, escribió Charania. “Si Irving optara por participar, el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, tendría que cumplir con las reglas de igualación salarial del convenio colectivo, lo que significa que si los 36,6 millones de dólares de Irving fueran el único salario entrante, los Lakers podrían enviar entre 29,3 y 45,8 millones de dólares a los Nets y/o a un tercer equipo en una transacción legal”.

Ian Begley de SNY informó en mayo que las personas de la organización de los Lakers tuvieron discusiones internas para adquirir a Irving de los Nets al comienzo de la temporada 2021-22. Irving, de 30 años, promedió 27,4 puntos, 4,4 rebotes y 5,8 asistencias en los 29 partidos en los que apareció.

El campeón de la NBA cree que los Lakers deberían intercambiar a Anthony Davis por Irving

Kendrick Perkins, que ganó el campeonato de 2008 con los Celtics, dijo en mayo que los Lakers deberían cambiar a Anthony Davis a los Nets por Irving. Davis solo ha jugado 76 partidos de temporada regular desde que ayudó a Los Ángeles a ganar el título de 2020.

“Escucha. Si yo fuese los Lakers, ¿verdad? Consideraría cambiar a Anthony Davis por Kyrie Irving”, dijo Perkins. “Creo que es hora de que ambas franquicias, los Lakers de Los Ángeles y los Brooklyn Nets, consigan un nuevo cambio, ¿vale? Ambos. Y creo que los jugadores necesitan un nuevo cambio. No me importaría ver a Kyrie Irving de vuelta con LeBron James, un tipo con el que fue a las finales y ganó el campeonato. Tuvo una de las mejores carreras a un campeonato en la historia de la NBA”.

James e Irving jugaron en 183 partidos de temporada regular juntos en los Cavaliers. Terminaron 132-51 en la temporada regular y 39-13 en los playoffs.

James, cuatro veces campeón, promedió 25,5 puntos, 7,4 rebotes y 7,8 asistencias junto a Irving. Mientras tanto, Irving sumó 22,1 puntos, 3,1 rebotes y 5,3 asistencias por partido.

