Euro 2021 Francia vs Suiza: ¿Cómo ver el Live Stream?

Francia y Suiza se enfrentan en Rumania para obtener un lugar en los cuartos de final de la Eurocopa 2020 en el juego de este lunes 28 de junio. Aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del partido.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Francia vs Suiza y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) Univision, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Francia vs Suiza en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver Francia vs Suiza en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Francia vs Suiza en vivo en la aplicación Vidgo,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Francia vs Suiza en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Francia vs Suiza en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Francia vs Suiza

Una fuerte victoria contra Alemania y dos empates permitieron a Francia terminar en la cima de su grupo. Ahora los campeones defensores de la Copa del Mundo se enfrentan al equipo de Suiza que está hambriento de ganar.

“Son un equipo bien estructurado y tienen un buen potencial de ataque con [Haris] Seferović, [Breel] Embolo y [Xherdan] Shaqiri”, dijo el entrenador de Francia, Didier Deschamps. “No debemos subestimarlos y es un partido eliminatorio, por lo que tendremos que hacer todo lo posible para asegurarnos de tener una sonrisa en la cara al final del partido.

“La ola de calor en Budapest [durante el último partido de la fase de grupos de Francia] tuvo un impacto. Hemos tenido un día extra entre partidos, cinco en lugar de cuatro, mientras que nuestros oponentes han tenido ocho días, que es mejor. Aquí también hace calor, pero es un poco más fácil de sobrellevar “.

Suiza se fue 1-1-1 en la fase de grupos, siendo el punto culminante una victoria por 3-1 contra Turquía. Xherdan Shaqiri anotó un par de goles para ayudar a llevar a su equipo a la victoria.

“Queremos llegar lo más lejos posible, este lado está listo para escribir la historia. Mañana es una gran noche para nosotros, para toda Suiza ”, dijo el capitán de Suiza Granit Xhaka a UEFA.com.“ Pero solo podemos escribir historia si damos el 120%. Tenemos que tener cuidado contra Francia, tiene jugadores de talla mundial. Necesitamos ser inteligentes. Sentarse más profundo no significa necesariamente que estemos a la defensiva, queremos ser dinámicos, mostrar nuestras fortalezas. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en nuestro fútbol”.

El seleccionador suizo Vladimir Petković ha dejado muy claro que su equipo conoce a los perdedores y necesita cosas para romper el camino correcto para avanzar.

“Contra un equipo como Francia, si ambos damos el 100%, lo que hagamos no será suficiente. Tendrán que dar el 80% y debemos aprovecharlo al máximo. Con experiencias difíciles se gana experiencia. En el partido de octavos de final de la EURO 2016 contra Polonia, merecíamos progresar y, en la tanda de penales, hay que tener suerte. Aprendimos de ese partido, y también de la derrota [1-0 en los octavos de final] contra Suecia en el Mundial de 2018. Tenemos un solo objetivo: jugar bien contra Francia e intentar pasar”.

Francia tiene probabilidades de -350 para avanzar a los cuartos de final, con Suiza llegando a +250 para avanzar.

Alineaciones previstas (según UEFA.com)

• Francia: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé y Benzema.

• Fuera: Digne (tendón de la corva) y Dembélé (rodilla).

• Dudas: Hernández (rodilla) y Thuram (ingle).

• Se pierde el próximo partido si es amonestado: Griezmann, Hernández, Kimpembe, Lloris y Pavard.

• Suiza: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo y Seferović.

• Se pierde el próximo partido si es amonestado: Embolo, Gavranović, Mbabu, Schär y Xhaka.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tragedia Albuquerque: 5 personas murieron en accidente de globo aerostático [VIDEO]