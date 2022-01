Estrella trabajando ‘diligentemente’ para pelear contra Jake Paul en marzo: ¿Quién será?

Si una estrella se sale con la suya, volverá á a un ring de boxeo contra Jake Paul en marzo de 2022.

Paul tiene marca de 5-0 como boxeador profesional y viene de una impresionante victoria por nocaut sobre el ex campeón de peso welter de UFC Tyron Woodley el mes pasado. “The Problem Child” encajonó a Woodley durante el evento Showtime PPV el 19 de diciembre de 2021.

Sin embargo, no se suponía que Woodley fuera el oponente de Paul esa noche. La superestrella de las redes sociales estaba originalmente preparada para boxear a Tommy Fury, sin embargo, “TNT” se retiró del combate dos semanas antes de lo programado con una costilla rota.

Fury, quien es el medio hermano del campeón de boxeo de peso pesado Tyson Fury, aún se está recuperando de la lesión y planea hacerse una resonancia magnética a finales de este mes para ver cómo progresa. Eso es lo que TNT le dijo a Ariel Helwani en el episodio más reciente de “The MMA Hour“.

Y si todo sale bien, Fury tendrá la oportunidad de boxear con Paul en marzo. Le dijo al periodista que Paul vs.Woodley 2 fue el peor combate de boxeo que jamás haya visto, y que habría vencido a The Problem Child fácilmente si fuera el oponente de Paul en lugar de “The Chosen One”.

“Quiero esta pelea”, dijo Paul. “Todo mi equipo quiere esta pelea. Sabes, ahora me parece que salir de esa pelea fue el regalo de Navidad de Jake Paul. Eso es lo mejor que le pudo haber pasado. Creo que estaba completamente emocionado cuando me retiré de esta pelea porque sabía que no podía vencerme.

“Y el hecho de que no esté saltando en una reprogramación en este momento solo demuestra dónde está su cabeza. Creo que fue respaldado en esa pelea “.

Fury quiere enfrentarse a Paul en marzo, su equipo trabaja fuertemente para pactar la pelea

Fury dijo que su equipo está trabajando “diligentemente” para armar el combate, y TNT confirmó que debería estar listo para boxear con Paul en marzo de 2022.

El objetivo principal de Fury es convertirse en un campeón mundial de boxeo, por lo que, aunque hará todo lo posible para competir contra The Problem Child en los próximos meses, TNT le dijo a Helwani que no pondrá su carrera en espera por mucho tiempo esperando a Paul. para aceptar su desafío.

TNT quiere que Paul “deje de jugar juegos” y “pelee contra un boxeador”

Fury dijo que Paul recibiría mucho más respeto del mundo del boxeo si pelea con “TNT”, porque Fury ha estado boxeando “toda su vida”. El luchador ha ganado múltiples títulos de boxeo amateur y cuenta con un récord profesional invicto de 7-0.

“La gente le dará mucho más crédito por pelear contra un boxeador real que por pelear con estos 40 años de edad y gente retirada de MMA.

“Si quiere ser boxeador, da un paso adelante y pelea con un boxeador. Deja de jugar “.

