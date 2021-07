Estrella de los Suns lanza indirecta a Giannis Antetokounmpo: ¿Por que?

Un momento crucial en el Juego 5 de la final de la NBA entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks se determinó en un tiro libre fallado por Giannis Antetokounmpo — algo que ha sido común en esta postemporada.

Faltando 10 segundos, Antetokounmpo usó su alcance masivo para recuperar el tiro fallado y colocarlo en manos de su compañero, Khris Middleton.

“Es un fuera de serie,” dijo el escolta de los Suns Devin Booker, quien estuvo muy cerca de conseguir el rebote. “Es un tipo con un tamaño diferente. Así que, él cuando se posiciona bien, y no puede conseguir alcanzar el balón, es muy difícil. Así que uno tiene que colocar el cuerpo frente a él.”

Giannis super smart to tip it out instead of catching it, the Suns would have fouled him right there. pic.twitter.com/ewa28P5eTl — Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) July 18, 2021

Middleton apenas acertó uno de dos tiros, pero eso fue suficiente para poder darle una ventaja de los Bucks de cuatro puntos. La estrella de los Suns Chris Paul expresó su frustración en el pospartido por causa de una jugada.

“Todos están anticipando un tiro fallado, diablos, hasta él lo hace,” dijo Paul, en referencia al 56.8% por ciento de precisión de Antetokounmpo con sus tiros libres durnate la postemporada. “Tenemos que seguir intentando bloquear. Aún así con su tamaño, tocó el balón, no hay mucho más que se puede hacer.”

Momento postpartido de conferencia de prensa se vuelve viral





Booker no sabía cómo reaccionar sobre una pregunta insólita en la conferencia de prensa sobre Paul. la pregunta: “Obviamente una derrota difícil. Devin, ¿qué tan frustrado te sientes por Chris ahora?”

Booker hizo un gesto de perplejidad antes de contestar: “Próxima pregunta, por favor.”

Paul, Booker y lose Suns están al borde de perder la serie tras perder contra los Bucks de local el sábado por la noche, y estar perdiendo la serie 3-2. Booker anotó 40 puntos y Paul se recuperó de un partido pobre con 21 puntos, 11 asistencias y solamente una pérdida de balón. Sin embargo, no fue suficiente ya que Milwaukee revirtió el marcador y terminó ganando el partido por marcador de 123-119.

“Sabíamos que no iba a ser fácil. No esperamos que lo fuera. Es dificil,” dijo Paul. “Nuestro enternador lo dijo durante toda la temporada, todo lo que queremos está al otro lado de lo difícil, y no hay nada más difícil que esto. Así que tenemos que reagruparnos, aprender de este partido, pero ya terminó nos tenemos que preparar para el Juego 6.”

Un pobre segundo periodo fue la diferencia para los Suns

Los Suns iban ganando con tranquilidad tras conseguir una ventaja de 37-21 en el primer periodo, pero permitieron que los Bucks revirtieran el marcador con un pésimo segundo periodo donde lo perdieron por 43-24. Desde ese momento cambió el partido en el cual Phoenix no pudo volver a tomar control del partido. Paul creyó que la falta de movimiento de balón fue clave en la derrota para los Suns.

“Eso fue definitivamente, especialmente en el segundo periodo cuando estaba jugando — hablamos sobre eso durante toda la temporada — hemos sido un equipo con movimiento de balón y algunas veces cambiar eso puede terminar en ese tipo de cosa,” Paul le dijo a los reporteros. “Eso lo explotamos siempre y a veces no. Vamos a ir de vuelta y verlo en el video para ver qué podemos hacer mejor”

Los Suns eran los favoritos para ganar el título el sábado previo al partido, pero lo son los Bucks a -400 según The Action Network.

