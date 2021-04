Estrella que le “encantaría” poder jugar con LeBron será agente libre ¿quién es?

Zach LaVine es un nombre popular ahora, pero está alcanzando un nuevo nivel esta temporada. Está promediando 27.5 puntos por partido, que es la cifra más alta de su carrera y llegó a su primer juego de estrellas. A sus 26 años de edad, él está en trayectoria ascendiente.

ha sido el mejor jugador de los Chicago Bulls, pero su equipo ha estado muy complicado esta temporada. Están en el décimo primer lugar de la conferencia del este con marca de 23-33. La antes dominante franquicia solamente ha estado en la postemporada una vez en as últimas cinco temporadas. LaVine está listo para entrar a la agencia libre el próximo año si no firma una extensión. De acuerdo a Sherrod Blakely de Bleacher Report, LaVine probablemente no lo hará.

“Por eso ejectivos rivales anticiapn que los Bulls quieren blindar a LaVine con una extensión (ganará $19.5 million esta temporada y la próxima) pero saben que va a dejar que su contrato caduque, se convertirá en agente libre y firmará un contrato multiaño más lucrativo,” escribió Blakely.

Aunque entre a la agencia libre, esto no significa que dejaría Chicago. Esto puede convertirlo en uno delos jugadore más intrigantes la próxima temporada. Si sigue creciendo y mejora, será un agente libre codiciado en el mercado.

El sueño de Lavine es jugar con LeBron

Cuando una joven estrella esté disponlible en el futuro, Los Angeles Lakers siempre son considerados. LaVine no tiene ningún vínculo directo a Los Ángeles, pero sí ha hecho algunos comentarios notables sobre LeBron James.

“Hay varios tipos con los que me encantaría jugar, ¿pero será algo realista?” dijo LaVine en el programa “First Take” de ESPN el año pasado. “Todos quieren jugar con los mejores jugadores del mundo. Me gustaría poder jugar con alguien como LeBron James, pero uno no va a tener esas oportnidades.”

LeBron estará con los Lakers en el 2022 así que LaVine tendrá su mejor oportunidad para unirse a él. Mientras algunos jugadores han negado la oportunidad de jugar con la superestrella, no hay duda que esta posibilidad tiene un appeal ara varios jugadores.

¿Los Lakers le hecharán n vistazo a LaVine?

Mientra que siga jugando a un alto nivel, LaVine encajaría bien con los Lakers. El es un bueno lanzador de triples al acertar el 38.4 por ciento de sus intentos através de su carrera. El equipo se beneficiaría con un anotador de elite y alguien que dispare como escolta. Estaría capacitado para ser titular con los Lakers sin problema ninguno.

Una alineación titular con LeBron, LaVine y Anthony Davis serína uno delos mejores en la liga. LaVine no es un defensor de elite, pero Frank Vogel tiene un pasado importante con mejorar a jugadores a nivel defensivo. Eventualmente, Los Angeles necesita buscar una joven superestrella para juntarse con Davis. El equipo estará vinculado con varios nombres en las próximas temporadas. LaVine seguramente será el jugador que observarán de manera seria.

