¿Cuál es la postura del Barcelona en la Superliga?

Aún con un par de días ya se sabe que el club catalán está entre los “Miembros Fundadores” de la Superliga. Esto no fue una sorpresa, pero para algunos hinchas y socios del equipo, esto no fue algo que generó mucha alegría.

Esto ya se sabía desde hace unos meses ya que Josep Maria Bartomeu confirmó esto poco después de dimitir, el pasado 28 de octubre. Durante ese discurso también mencionó que uno de los últimos acuerdos que se hicieron en esa reunión sería que la aprobación de “los requerimientos para formar parte de una Superliga europea”.

De acuerdo a varios informes, Bartomeu fue uno de los propulsores principales de la Superliga. Ahora los que tenía claro era el mecanismo dentro de la institución. De acuerdo a Diario SPORT, este dejó claro que la última palabra la tendrán los socio.

¿Están de acuerdo o en contra?

Este tema quedó pendiente en el club ya que la prioridad era la dimision de Bartomeu, eventuales elecciones y buscar la sanidad económica. Así que no tomaron en cuenta qué hacer. Ya cuando , pero provocó un movimiento sísmico enorme a nivel europeo. Quienes habían trabajado en silencio en la nueva competición recibieron con sorpresa y se dieron cuenta que ellos estaban en contra de un torneo que se ha estimado en una cifra alrededor de 350 millones de euros.

De acuerdo a los informes, el Barça es uno de los tres clubs que lo arrancaron tomaron la iniciativa. Bartomeu, tomó las riendas en esto supuestamente al lado Karl-Heinz Rummenigge del Bayern Múnich ( quien ha rechazado entrar a la Superliga) y Andrea Agnelli de la Juventus. Este último fue uno de los dirignetes que siempre a sido uno de los que busca romper el monopolio de la UEFA.

De acuerdo al informe de SPORT, otros grandes europeos como el Real Madrid y el Manchester United fueron llegando.

¿Dónde se encuentra Laporta?

🧐@JoanLaportaFCB opinaba esto sobre la Superliga Europea: ❌ "La Superliga Europea se carga el negocio del fútbol. Es una cuestión sólo de dinero" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kVitNdcoxD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 18, 2021

El actual presidente del club, antes de ser presidente dijo que la Superliga “se carga el negocio del fútbol”. El lunes en la entrevista con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid dijo que Laporta estaba de acuerdo con esta nueva liga, algo totalmente diferente a lo que había dicho antes de las elecciones.

“No me costó convencer a Joan Laporta. Pero es que no había vuelta de hoja… La Superliga Europea es una ayuda para el FC Barcelona y para el resto de equipos, que estamos pasando una situación económica muy mala”, dijo Florentino Pérez. El presidente del nuevo órgano europeo añadió que “no me costó nada convencerlo de que lo mejor porque es una persona sensata, me entendió. Nos salva a todos, salva al mundo del fútbol.”

