Estrella de Cobra Kai muestra sus colores ¿a quien apoya?

No hay duda que la Seleccion de México es el equipo de fútbol más popular en Estados Unidos y sus incondicionales siempre están dispuestos a apoyar. Uno de los que salió y dejó mucho de qué hablar fue el joven actor Xolo Maridueña se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles en la actuación gracias a su papel en la exitosa serie Cobra Kai. También es un fanático de la Selección Mexicana de fútbol.

Por esto fue parte de la campaña que hizo la compañía alemana para promover la nueva indumentaria de El Tri para el 2021.

Además de ser parte de esa campaña, hizo una confesión que dejó mucho de qué hablar en las redes sociales por parte del actor que hace el papel de Miguel Díaz en la serie.

“Mi abuelo jugó para el Tri, así que estoy especialmente emocionado de lucir la nueva camiseta de la selección mexicana,” publicó el actor en su cuenta de Instagram.

En los medios mexicanos, confirmaron que no hubo un jugador con ese apellido, pero tampoco tuvieron pistas adicionales para poder hacer la conexión ya que Maridueña no mencionó nada adicional en el post. Se tiene que mencionar que Maridueña nació en Los Ángeles y sus padres son de descendencia ecuatoriana.

