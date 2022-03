El estado físico de Conor McGregor genera polémica: ¿Cómo está en la actualidad?

La superestrella irlandesa de la UFC, Conor McGregor, se ve enorme en una reciente publicación de Instagram.

En las nuevas fotos compartidas por McGregor, el ex campeón de dos divisiones no parece estar ni cerca de los límites de peso ligero y peso pluma.

“Notorious” publicó 10 fotos en el agua, y puedes ver la publicación de Instagram debajo:

McGregor habló con Oscar Willis de The Mac Life la semana pasada y compartió su deseo de competir contra el campeón de peso wélter de la UFC Kamaru Usman por el cinturón de 170 libras.

“Creo que esa es la pelea que hay que hacer”, dijo McGregor. “Usman y yo por el título de las 170 libras para mi pelea de regreso es lo que tengo en la mira en este momento. Ahora, realmente no le he dicho eso a nadie, para ser honesto. Sólo he estado pensando en eso los últimos días.”

Notorious compitió por última vez dentro del octágono en la UFC 264 en julio de 2021 cuando se enfrentó a Dustin Poirier en una trilogía de peso ligero. En el primer round, McGregor se rompió la pierna y la pelea se canceló antes del segundo asalto. El luchador se sometió a una cirugía ese fin de semana y ha estado rehabilitando su tibia inferior izquierda desde entonces.

McGregor no quiere pelear en peso ligero para su combate de regreso

El irlandés también reveló que no tiene intención de volver a bajar a las 155 libras.

“Bajé a peso liviano”, le dijo McGregor a Willis. “Pero, estoy grande ahora. Me siento grande, me siento fuerte, me siento saludable. Ya sabes, tengo buena energía. Regreso después de una lesión grave.”

“No quiero agotarme. No hay necesidad de agotarme. Y me siento confiado contra Usman. Usando mucho mi jab, descuidado, un luchador ortodoxo sin sumisiones en absoluto. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde está el peligro? No veo ningún peligro con él. Su derribo no es fuerte. Además, no es jóven.”

En total, Notorious ha peleado cuatro veces en la división de peso ligero de la UFC, ganando una pelea y perdiendo tres. Su única victoria consistió en ganar el título contra Eddie Alvarez en la UFC 205 en 2016.

McGregor perdió ante Khabib Nurmagomedov en 2018 y sufrió derrotas consecutivas ante Dustin Poirier el año pasado en las 155 libras.

Desde el punto de vista de victorias/derrotas, McGregor tiene un mejor historial en peso wélter. Es dueño de una marca de 2-1 en las 170 libras, venció a Nate Diaz en 2016 y Donald Cerrone en 2020, y perdió ante Diaz en su primera pelea en 2016.

El objetivo de McGregor es ganar ‘La triple corona’

Ningún luchador en la historia de la UFC ha ganado un título divisional en tres categorías de peso diferentes. Y McGregor, quien fue el primer combatiente en convertirse en dueño de dos cinturones simultáneamente, quiere ser el que gane ese récord.

Para lograrlo, tendría que eliminar a “The Nigerian Nightmare” en caso de que conserve su cinturón contra Leon Edwards.

“La triple corona”, continuó McGregor. “Nadie ha obtenido tres nocauts en tres divisiones de peso subiendo como yo lo he hecho. Pero nadie ha conseguido tres títulos mundiales de la UFC en tres divisiones como también lo haré, si hacemos esta pelea.”

McGregor tiene un récord profesional de MMA de 22-6 con 19 victorias por KO/TKO.

