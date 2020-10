Se espera que los Knicks busquen a Rondo en agencia libre ¿irá a Nueva York?

Rajon Rondo pasa por un muy buen momento. Ha sido años desde que ha tenido el protagonismo que pudo conseguir con Los Angeles Lakers en su camino al título de la NBA. Así que cuando llegue la agencia libre, varios equipos estarán procurando por sus servicios, eso incluye a los New York Knicks.

Rondo promedió 24.7 minutos en la postemporada después de recuperarse de una fractura de su dedo pulgar. En esa etapa también anotó 8.9 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes.

Su liderazgo y habilidad de creación con los suplentes ayudó cambiar el rumbo de varios partidos. Eso puede ser atractivo para equipos como los Knicks, ya que el equipo tiene interés en él de acuerdo a un informe de Legion Hoops.

According to @LegionHoopsRoss, the Knicks are expected to pursue Rajon Rondo in free agency. — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 15, 2020

Rondo ha sido especulado con una llegada a los Knicks el pasado y tiene historia previa con el ahora entrenador del equipo neoyorquino, Tom Thibodeau . Thibodeau fue asistente de los Celtics bajo la tutela de Doc Rivers cuando Rondo estaba en su mejor momento.

“(Rondo) tomó un momento para darme las gracias por creer en él. Para mi ese es uno de los mejores momentos para un entrenador, cuando le muestras confianza o fa a alguien. Tuvo una conversación similar con KCP (Kentavious Caldwell-Pope) porque lo estaba criticando mucho en la primera parte de la temporada,” dijo Vogel de acuerdo de acuerdo Silver Screen and Roll. “Así que cuando uno le ofrece confianza y fe a alguien y ellos te recompensan con su juego y eso termina siendo en una situación en la que ganas un campeonato, eso es algo especial y algo que nunca olvidaré. Más que nada, esa es la razón por la cual haces este trabajo. Para ese tipo de momento.”

Rondo ha dicho que considerará la agencia libre

Los Lakers fueron el sexto equipo de Rondo después de pasar por unos momentos turbulentos con los Mavericks, Bulls, Kings y Pelicans. El apenas duró una temporada con todos esos equipos. Ahora el jugador de 34 años tiene una oportunidad de la cual puede tomar ventaja a nivel financiero.

“Definitivamente voy a tomar considerarlo,” dijo Rondo cuando le preguntaron sobre la agencia libres en una entrevista con ESPN’s First Take. “Obviamente, estoy pensando siempre en regret con un gran grupo de muchachos y entrenadores. No les puedo dar suficientes gracias por darme una oportunidad durante las últimas temporadas. Ha sido increíble por jugar para esta organización.

“Mi representante y yo nos sentaremos y hablaremos, peor ahora esto disfrutando del momento, quiero seguir disfrutando de este momento. No quiero pensar sobre la agencia libre ahora mismo. Tengo un par de meses antes de poder hacer eso. En este momento voy a disfrutar con mi familia, amigos, tomarme unas geniales vacaciones y seguir disfrutando de la vida.”

