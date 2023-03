Tiger Woods fue demandado por su ex novia Erica Herman

La novia de Tiger Woods, Erica Herman, presentó dos demandas contra el golfista en un tribunal de Florida después de la ruptura de la pareja. La primera demanda, relacionada con su desalojo de su hogar en la isla de Júpiter, se presentó en octubre de 2022. Presentó una segunda demanda en la corte del condado de Martin el 6 de marzo de 2023, y le pidió a un juez que anulara un acuerdo de confidencialidad que Herman firmó cuando ella y Woods comenzaron. tener una cita.

Según los documentos judiciales obtenidos por Heavy, Herman acusó a Woods, a través del fideicomiso que es el propietario de su casa en Júpiter, de utilizar el engaño para desalojarla ilegalmente. La demanda fue presentada contra el Fideicomiso Irrevocable de Homestead de Jupiter Island, que fue establecido por Woods cuando compró su casa de $54 millones en 2006, según documentos judiciales.

En otros documentos judiciales, el abogado de Herman afirma que la NDA que ella firmó no se puede hacer cumplir debido a la Ley federal Speak Out, que impide que se hagan cumplir los acuerdos de no divulgación en casos en los que hay acusaciones de agresión sexual o acoso sexual. El proyecto de ley bipartidista fue aprobado por el Congreso en 2022 y promulgado por el presidente Joe Biden, según Forbes.

Herman y Woods hicieron pública su relación por primera vez en 2017. La pareja fue vista junta en el torneo de tenis Abierto de EE. UU. en 2022 y Herman estaba al lado de Woods con su madre y sus hijos cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Golf Mundial en Marzo de 2022. Según documentos judiciales, Woods rompió con Herman el 13 de octubre de 2022 y le dijo que ya no era bienvenida en su casa, donde había vivido con él durante los seis años anteriores.

Woods no ha comentado sobre las demandas y se separó de Herman. Heavy se ha comunicado con su abogado para hacer comentarios. Herman y su abogado tampoco han comentado sobre las demandas más allá de las presentaciones judiciales públicas.

Erica Herman dice que fue convencida ‘por Trickey’ de empacar una espalda para unas vacaciones cortas y luego, cuando llegó al aeropuerto, le dijeron que la habían dejado fuera de la casa, según la demanda

Erica Herman presentó la primera demanda contra el fideicomiso de Tiger Woods el 26 de octubre de 2022, condado de Martin, Florida, registros judiciales obtenidos por Heavy Show. La denuncia completa presentada por los abogados de Herman se puede leer aquí. La demanda acusa al fideicomiso de violar la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Florida. Ella busca más de $30 millones en daños, según el valor de la casa.

Según la demanda, Herman había vivido en la casa de Woods durante seis años. La demanda afirma que Herman celebró un “acuerdo de arrendamiento oral” con los demandantes cuando se mudó a la casa y brindó “servicios valiosos” durante el tiempo que estuvo viviendo allí a cambio del derecho a vivir allí por un “cierto período de tiempo”. .”

“No se inició ningún aviso o procedimiento judicial legal para poner fin legalmente al arrendamiento”, escribió el abogado de Herman. “En cambio, el demandado eligió participar en ‘prácticas prohibidas’, es decir, autoayuda, causando daños emocionales reales, consecuentes y graves al demandante. Las prácticas prohibidas se realizaron intencionalmente, con premeditación y con premeditación”, dice la demanda.

Agrega la denuncia: “Específicamente, mediante engaños, agentes de la demandada convencieron a la demandante de hacer una maleta para unas vacaciones cortas, y cuando llegó al aeropuerto, le dijeron que la habían dejado fuera de su residencia, en violación de la acuerdo de arrendamiento oral y en violación de la ley de Florida. Luego le informaron que no se le permitía regresar a su residencia y, sin un abogado que la ayudara en este momento emotivo, utilizaron un abogado para confrontarla con propuestas para resolver el delito que estaban cometiendo”.

Su abogado escribió: “Los agentes de la acusada intentaron justificar su conducta ilegal pagando una habitación de hotel y ciertos gastos durante un corto período de tiempo, después de haber logrado dejar a la demandante fuera de su casa y asustarla para que no regresara. Desde entonces, la demandante ha exigido continuamente que se le permita regresar a su casa, pero los agentes de la demandada se han negado. Peor aún, los agentes de la demandada sacaron las pertenencias personales de la demandante de su residencia y se apropiaron indebidamente de más de $40,000 en efectivo que le pertenecían, haciendo acusaciones difamatorias e injuriosas sobre cómo obtuvo el dinero”.

Los abogados del fideicomiso de Woods han intentado que se desestime la demanda y dicen que es un “juego” resultante de la ruptura

En noviembre de 2022, Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust presentó una moción de nueve páginas para desestimar la primera demanda de Herman. Se puede leer aquí. “Sorprendentemente, la demandante alega que el valor de su tenencia restante de cinco años supera los $ 30 millones; en otras palabras, que a cambio de los servicios de la demandante, se le proporcionaría una contraprestación superior a los $6 millones por año”, dijo el fideicomiso, escribieron los abogados.

El fideicomiso dijo en su moción para desestimar que Herman no califica como inquilino bajo la ley de Florida citada en su demanda. Los abogados del fideicomiso escribieron que las “reclamaciones de Herman en virtud de la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales fallan como cuestión de derecho porque ella no es una ‘inquilina’ como se define en la ley. Además, el demandante no nombró a la parte demandada adecuada porque un fideicomiso no es una “persona jurídica” capaz de demandar o ser demandada. Más bien, el síndico es la parte adecuada”.

Los abogados del fideicomiso también presentaron una moción de 21 páginas para obligar al arbitraje, que se puede leer aquí. Los abogados del fideicomiso escribieron: “En realidad, la Sra. Herman fue invitada a vivir en la residencia mientras estaba en una relación con su exnovio, Eldrick Woods, quien continúa viviendo en la residencia con sus dos hijos. Después de que el Sr. Woods terminó recientemente la relación, se le informó a la Sra. Herman que ya no era bienvenida en la residencia. La Sra. Herman respondió a la ruptura presentando esta demanda”. Agregaron:

La Sra. Herman presenta su Queja como una acción contra el Fideicomiso porque debe arbitrar “todas las disputas” con el Sr. Woods en un arbitraje confidencial ante la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Específicamente, al comienzo de su relación con el Sr. Woods, la Sra. Herman y el Sr. Woods celebraron un Acuerdo de confidencialidad y reconocimiento con fecha del 9 de agosto de 2017 (el “Acuerdo”), cuya copia redactada se adjunta al presente como Anexo A para reflejar una copia fiel y correcta del acuerdo de arbitraje. Entre otras cosas, el Acuerdo requiere que “todas y cada una de las disputas, reclamos o controversias. . . de cualquier tipo o naturaleza” entre la Sra. Herman y el Sr. Woods se resolverán mediante arbitraje vinculante confidencial ante la AAA. Al demandar al Fideicomiso en lugar del Sr. Woods, la Sra. Herman busca evadir su obligación de adjudicar sus reclamos en un arbitraje confidencial y, en cambio, busca obtener influencia al litigar sus disputas con el Sr. Woods en un foro público. Las disputas planteadas por la Sra. Herman en la demanda contra el Fideicomiso son, claramente, disputas entre la Sra. Herman y el Sr. Woods. Todas las disputas surgen de la ruptura de su relación y todos los daños surgen en relación con la decisión del Sr. Woods de no permitir que la Sra. Herman vuelva a ingresar a su residencia personal luego de su ruptura. En consecuencia, las disputas planteadas por la Sra. Herman en esta acción están sujetas a las amplias disposiciones de arbitraje del Acuerdo y la Sra. Herman debe verse obligada a arbitrar sus reclamos en un procedimiento confidencial ante la AAA, como ella y el Sr. Woods acordaron previamente.

Después de que Herman presentó su demanda, Woods inició un procedimiento de arbitraje en su contra, según documentos judiciales. Los abogados del fideicomiso escribieron: “Al demandar al fideicomiso por la conducta del Sr. Woods y sus agentes luego de la ruptura, la Sra. Herman busca burlar su obligación de resolver todas las disputas con el Sr. Woods en un arbitraje vinculante confidencial. En cambio, en el contexto del litigio y la publicidad que probablemente seguirá, la Sra. Herman busca indebidamente obtener un pago del Sr. Woods por un monto que ningún foro arbitral jamás otorgaría. Tal juego no debe ser tolerado”.

Los abogados de Herman escribieron que ella “no está segura de qué otra información sobre su propia vida puede discutir y con quién”

Los abogados de Herman presentaron una demanda el 6 de marzo de 2023, buscando anular la NDA. La denuncia se puede leer aquí. La demanda de marzo de 2023 se presenta directamente contra Woods, según los registros judiciales. Herman también disputó la NDA en una moción presentada en enero de 2023 en el caso contra el fideicomiso de Woods.

“El demandante tenía una larga relación con el acusado, tanto profesional como personalmente”, escribieron los abogados de Herman. “Durante el curso del empleo del demandante para él, el demandado hizo que se ejecutara la NDA de Woods. Un fideicomiso controlado por el demandado ha tomado la posición en el litigio de que la NDA de Woods es exigible contra el demandante. El fideicomiso también reveló en el litigio que el demandado ha afirmado que la NDA de Woods es exigible contra el demandante al iniciar un arbitraje contra el demandante basado en ella”.

La demanda agrega: “El demandante cree que la NDA de Woods es inválida e inaplicable. Sin embargo, estas cuestiones no son legalmente seguras y la demandante actualmente tiene dudas sobre sus obligaciones y derechos respectivos y los del demandado, si los hubiere, bajo el NDA de Woods. Esta incertidumbre es aguda e importante. Debido al uso agresivo de la NDA de Woods en su contra por parte del demandado y el fideicomiso bajo su control, la demandante no está segura de poder revelar, entre otras cosas, los hechos que dan lugar a varios reclamos legales que cree tener. Actualmente tampoco está segura de qué otra información sobre su propia vida puede discutir o con quién”.

La demanda le pide a un juez que declare inválida la NDA o que defina el alcance de la misma, lo que le permite a Herman la “libertad de revelar” cosas que incluyen “sus propias experiencias”, “las experiencias de los miembros de su familia”, “fotografías y grabaciones de ella y su familia”. miembros de la familia” e “información en poder, presenciada o aprendida por personas que no están cubiertas por la NDA”, junto con “información de fuentes distintas al acusado” e “información sobre temas que el acusado ha discutido o divulgado de otro modo a otros personas que no están cubiertas por Woods NDA”.

La demanda también pide que se aclare si la NDA cubre “la información que la ley, los reglamentos o las normas exigen o permiten divulgar” y la “información que responde a las declaraciones que el acusado ha hecho o publicado sobre ella u otros para probar la falsedad o el engaño”. naturaleza de estas declaraciones.”

