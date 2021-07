VIDEO- Entrevista de Joe Rogan genera nuevo precedente: ¿Que ocurrió?

El popular podcaster y comeantarista de la UFC Joe Rogan tuvo la obligación de entrevistar a Conor McGregor momentos después de que la estrella sufriera una terrible lesión en UFC 264. McGregor sufrió una fractura de pierna al finalizar el primera round y Dustin Poirier se le otorgó un nocaut técnico. Si te perdiste ese moment viral de una de las estrellas más populares de la UFC lo puedes ver a continuación.





Play



UFC 264: Conor McGregor Octagon Interview Conor McGregor talked with Joe Rogan in the Octagon after injuring his ankle near the conclusion of the first round of his UFC 264 main event bout with Dustin Poirier. Subscribe to get all the latest UFC content: bit.ly/2uJRzRR Experience UFC live with UFC FIGHT PASS, the digital subscription service of the UFC. Visit ufcfightpass.com/… 2021-07-11T05:29:00Z

Peleadores que pierden sus combates en la UFC normalmente on son entrevistados por Rogan pospelea, pero sabiendo que McGregor se mantiene como la estrella más grande del deporte.

Así que Rogan entrevistó a McGregor y fue una de las notas más insólitas en la historia de la UFC.

La entrevista de McGregor rápidamente se convirtió en tema de conversa y se mantiene así dos semanas después del combate.

Esta tenedencia generó que por todo el internet Rogan se viera visto entrevistando otras persoans, lugares y cosas durante sus momentos más difícuiles .

Rogan celebró algunos de estos posteos, en algunos reposteando por su cuenta de Instagram durante el fin de semana.

En estas creaciones de algunos fanáticos, Rogan se puede entrevistando a Jesucristo tras ser crucificado, la Torres Gemelas tras caer, entre otras cosas.

Rogan borró posteo de entrevista ficticia con Jesucristo

Rogan más tarde borró un dibujo en el que entrevistaba a Cristo, esto en un esfuerzo para no ofender a nadie. Pero puedes ver el posteo original.

La imagen de Jesus es de la película “La Pasíon de Cristo” con Jim Caviezel que salió en el 2004.

El posteo tiene un texto en que supone que Rogan está entervistando a Jesús.

Dijo de manera ficticia: “Jesús, ¡Gran actuación! Te vimos caer tres veces en los primeros rounds y mostraste mucho corazón cuando estabas en la cruz a tus 33 años de edad, ¿cuándo podemos esperar un regreso? ¿Estás preocupado cuando caminas por el agua con los agujeros en tus pies? ¿Y cómo esperas lesionar a alguien mientras también practicas la no-violencia y el perdón? ¡De todos modos, disfruta tu noche y fue un honor cometnar esta pelea!”

Rogan mantuvo posteo de ‘Torres Gemelas’

Pero él tuvo otro posteo que para muchos fue considerado tan controversial como el previo y que Rogan no borró tras repostearlo en su cuenta de Instagram.

Este muestra a Rogan entrevistando a las Torress Gemelas tras el ataque que sufriereon a manos de terroristas el 11 de septiembre del 2001.

Rogan posteó, “Ay Dios mío… jajajajajajaja!”

Rogan revela su meme favorito después de surgir nueva tendencia

Finalmente, Rogan reveló uno de sus memes favoritos.

Publicó: “¡El internet gana de nuevo! Hay varios de estos online, ¡pero creo que @kamurashops tiene los mejores! Mis respetos a los que hayan creado este. Me lo mandaron por texto. Si alguien sabe quién lo hizo, por favor déjenme saber y los etiqueteó!”

Rogan ha trabajado con la UFC desde 1997.

Desde que comenzó con la compañía su fama ha crecido gracias en parte a su exitoso podcast, “The Joe Rogan Experience”.

¡Sigue la página de la UFC en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Conor McGregor envía mensaje a los fans sobre “lo que piensan”: ¿Que dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por Kelsey McCarson