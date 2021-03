¿Cómo quedaron los emparejamientos de la Champions League?

El viernes se definieron en Nyon, se sortearon los cuartos y los futuros emparejamientos de semifinales de la Champions League. El ganador de la eliminatoria entre el FC Porto y el Chelsea, se enfrentaría a Real Madrid o Liverpool. Por otra parte, el que salga victorioso del Manchester City – Borussia Dortmund, se enfrentará al que consiga superar la fase en el Bayern Múnich – PSG.

The road to Istanbul is set! 😍

Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021