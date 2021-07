El vulgar gesto del arquero de Argentina en derrota contra Colombia: [Video]

Este martes se llevó a cabo el partido de semifinales de la Copa América entre las selecciones de Colombia y Argentina, que fue definido en penaltis, con el triunfo de la Albiceleste sobre el equipo cafetero con marcador de 3-2, pero un detalle empañó el encuentro.

Más allá de la derrota de la selección Colombia y el pase de Argentina a la final del torneo, que se disputará este fin de semana entre el equipo de Messi y el onceno anfitrión, el comportamiento del arquero argentino Emiliano Martínez, está dando mucho de qué hablar.

El portero no solamente se dedicó a desconcentrar a los jugadores colombianos al momento de los cobros desde el punto penalti, diciendo todo tipo de palabras y comentarios, que al final parecen haber logrado su cometido.

PERO COMO MARTINEZ SE COME A MINA ES IMPRESIONANTE pic.twitter.com/goNBuLIXXo — Tato (@tato_827) July 7, 2021

Pero fue la reacción de Martínez ante el tiro penalti del jugador colombiano Yerry Mina, tal como lo muestra en video el periódico El Tiempo, el que más polémica causó, pues el arquero hizo gestos sexuales que molestaron a más de uno.

Justo cuando Mina se preparaba para hacer su respectivo cobro, el tercer penalti del encuentro, se escucha al arquero Emiliano Martínez lanzándole comentarios que fueron tomados por muchos fans del fútbol como Colombia.





Play



Argentina 1 (3) VS 1 (2) Colombia | PENALES + RESUMEN COMPLETO HIGHLIGHTS | Semifinal | Copa América Argentina 1 (3) VS 1 (2) Colombia | PENALES + RESUMEN COMPLETO HIGHLIGHTS | Semifinal | Copa América El compacto completo de lo que dejo el partido entre Argentina y Colombia; con los goles, mejores jugadas, polemicas y todo lo que no pudiste ver del partido. 2021-07-07T03:24:18Z

“¿Estás nervioso, eh? Estás nervioso. Mira que te como…”, le dijo Martínez a Mina, quien finalmente lanzó la pelota con arrastre bajo, tiro que fue atajado de manera destacable por el argentino.

Pero fue allí cuando vino el gesto vulgar por parte del portero de la Albiceleste que hoy está rodando en redes.

"¿Estás nervioso, eh? Estas nervioso. Mirá que te como…" Dibu Martínez a Yerry Mina. 🇦🇷pic.twitter.com/ptDYoEtTBk — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 7, 2021

Tras su logro, como las otras atajadas que pudo cumplir, y que ayudaron a la Selección Argentina a alzarse con el triunfo y que puso a su equipo en la final de la Copa América, que se realiza en Brasil, Martínez hizo un gesto con sus manos y su pelvis, simulando un movimiento sexual para celebrar su hazaña.

Tras el incidente, las redes sociales se llenaron con todo tipo de mensajes, en los que criticaron los actos, calificados como “provocadores”, por parte de Martínez y el gesto final de celebración.

Otros por su parte, han agarrado las cosas por el lado amable y coinciden en que ese tipo de actuaciones suelen ser comunes entre jugadores, que más allá de querer ser ofensivos o vulgares, hacen parte de los festejos.

El partido entre Colombia y Argentina finalizó con marcador 1-1 antes de la ronda de los penaltis.