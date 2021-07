Emiliano Martínez habló sobre los penales contra Colombia: ¿Qué dijo?

La Copa América que ganó Argentina dejó más momentos además del de Messi levantando un trofeo con su selección por primera vez en su carrera.

También dejó a varios jugadores que mostraron la cara en momentos claves.

Uno de los momentos más importantes para llegar a ese punto fue la definición desde el punto penal ante Colombia en la semifinal. por ejemplo, donde Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa, fue figura además de generar una gran cantidad de polémica.

El guardameta argentino molestó verbalmente a los rivales en sus lanzamientos, por lo que fue criticado y alabado en diferentes partes del mundo. De todos modos, este domingo confirmó que había pedido disculpas después de la tanda.

“Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota”, comentó Martínez durante una entrevista al Diario Olé.

El exguardameta del Arsenal dijo saber la diferencia entre tomar ventaja de ese momento y además ser buena persona al final de cuentas.

“No es algo que busco, poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar de cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, agregó el portero argentino.

Además, se refirió a un rival en particular de aquella tanda de penales, Yerry Mina, a quién le decía “mirá que te como hermano” durante su tiro que erró.

También hizo una polémica celebración al taparlo. “El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte… Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo ‘discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido’. Él me contestó todo muy profesional”, confesó.

Cabe recordar que los dos tuvieron un encontronazo días antes de la Copa América cuando los dos equipos empataron a dos goles en Barranquilla. En ese partido, Martínez tuvo que ser sustituido después de sufrir un choque en aire al disputar un balón con el defensor del Everton.

Al final de cuentas, el portero argentino entendió que no fue con mala intención y le dejó saber al colombiano.

