Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Ecuador vs Argentina: ¿Cómo ver el live stream?

¡Último desafío por Eliminatorias Qatar 2022! Este martes 29 de marzo se juega la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Ecuador y la Selección Argentina, que corresponde a la fecha 18 de eliminatorias se jugará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo​ en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Un partido en el que ambas selecciones ya se encuentran clasificadas rumbo a Catar 2022.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires el pasado 9 de octubre de 2020, precisamente por las eliminatorias al mundial 2022. En esa oportunidad, la albiceleste se quedó con la victoria 1-0 gracias a un gol desde el punto penal por parte de Lionel Messi.





Play



Eliminatorias | Argentina vs Ecuador | Fecha 1 Con gol de Messi, la Albiceleste superó 1-0 a Ecuador en el debut de ambos equipos en las #Eliminatorias rumbo a #Catar2022. Suscríbete I Inscreva-se I Subscribe: bit.ly/CONMEBOL Facebook: facebook.com/CONMEBOL Instagram: instagram.com/conmebol/ Twitter: twitter.com/CONMEBOL 2020-10-09T02:59:39Z

El partido comenzará a las 18:30 hora local de Ecuador, y será televisado por medio de Canal del Futbol. En cuanto a Argentina, el partido comenzará a las 20:30 hora local y se podrá ver en vivo por la señal de Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

Actualmente, Ecuador es tercera con un total de 25 puntos, y viene de perder en condición de visitante ante Paraguay 3-1. Por su parte Argentina es segunda con 38 puntos, viniendo de ganar 3-0 a Venezuela.

¡A 3 días de la última fecha rumbo a Catar 2022! 🔜🏆​ 🗓️ Día y horarios de la jornada 1⃣8⃣​​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/nzHtZ8lpH5 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 26, 2022

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (19:30 horas ET, 18:30 horas CT y 16:30 horas PT hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver el partido entre Ecuador vs Argentina y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para verlo:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Ecuador vs Argentina en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

Ecuador vs Argentina: horarios del partido por Eliminatorias Sudamericanas

• Argentina: 20:30 horas canal a confirmar

• Brasil: 20:30 horas canal a confirmar

• Bolivia: 19:30 horas por: Tigo Sports 3 y Tigo Sports APP

• Chile: 20:30 horas por TNT SPORTS y Estadio TNT SPORTS

• Colombia: 18:30 horas por canal a confirmar

• Ecuador: 18:30 horas por El Canal Del Fútbol y ECDF Youtube

• México: 17:30 horas por SKY Sports

• Paraguay: 21:30 horas canal a confirmar

• Perú: 18:30 horas canal a confirmar

• Uruguay: 20:30 horas por canal a confirmar

• Venezuela: 19:30 horas por TLT Play

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Ecuador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Mendez; Castillo, Mena, Rojas y Valencia DT: Gustavo Alfaro

Posible alineación de la Selección Argentina: Franco Armani; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Leandro Paredes; Gonzalez, Ángel Di Maria, Angel Correa y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

NOTA: Recuerde que a la misma hora (19:30 horas ET) se estarán jugando los últimos partidos de eliminatorias.

• Bolivia vs Brasil

• Chile vs Uruguay

• Venezuela vs Colombia

• Perú vs Paraguay

LEER MÁS: Richard James Rotter: sospechoso de asesinar a tiros a un oficial de policía