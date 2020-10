Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022: Chile vs. Colombia ¿Cómo ver el live stream?

La segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas puede ser el comienzo de ver quiénes son los equipos que son lo máximos candidatos para llegar a Catar en el 2022. El martes tendrá cinco partidos y uno de los estelares será en el que se enfrentan chilenos y colombianos en el Estadio Nacional de Santiago.

Este partido tendrá a dos protagonistas de las últimas Copas América enfrentándose. Chile derrotó a su similar cafetero en penales en la ciudad de São Paulo en la segunda ronda del torneo que se disputó en el 2019.

Chile llega a este partido tras una derrota controversial ante Uruguay en el Estadio Centenario. La ANFP, la federación que dirige el fútbol chileno, protestó el partido y pidió los audios del VAR de la jugada en el cual el árbitro paraguayo, Eber Aquino, no otorgó un penal a favor del equipo transandino después que el balón le rebotara en la mano al defensor uruguayo Sebastián Coates.

Al final el penal no fue contado y el cuadro charrúa terminó ganando en tiempo de reposición con un gol de Maxi Gómez.

Chile no tendrá en sus filas a Diego Valdés y Juan Carlos Gaete, el técnico Reinaldo Rueda sí pudo convocar sorpresivamente a Leandro Benegas como reemplazo de último minuto.

Maxi Gómez's goal (at 90 ’+ 3’) is the SECOND latest ever scored by Uruguay 🇺🇾 to win a Playoff game. In 2009, La Celeste beat Ecuador thanks to a penalty goal by Forlán at 90 '+ 4'.🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/23QlsTzQtT

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobina39) October 9, 2020