Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Paraguay: ¿Cómo ver el live stream?

Este martes 16 de noviembre se juega una nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Colombia y la Selección de Paraguay, corresponde a la fecha 14 de eliminatorias y se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. Cabe destacar que el partido contará con aforo del 100%. Por lo que el apoyo de los hinchas colombianos, será fundamental para los jugadores.

El partido comenzará a las 18:00 hora local de Colombia, y será televisado por la señal de Caracol TV en el Gol Caracol. En cuanto a Paraguay, se podrá ver en vivo por medio de GEN y Tigo Sports Paraguay, a las 20:00 horas.

Actualmente, Colombia es quinta en la tabla de clasificación, sumando un total de 16 tras perder por la mínima diferencia ante Brasil. Mientras que los paraguayos están en la octava casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 12 puntos, tras perder 0-1 ante Chile en el Defensores del Chaco.

¡Se viene la Fecha 1⃣4⃣! Esto todavía no terminó y tenemos más fútbol sudamericano ⚽🤩 🗓️ Días y horarios de la jornada#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/3PtOuE5Z2c — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 13, 2021

¿Cómo llegan Brasil y Colombia?

El entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, tiene un difícil partido en casa. La tricolor viene de perder contra Brasil y actualmente se encuentran en zona de repechaje, por lo que deberán ganar para mantenerse cerca de la clasificación al mundial, y depender de los resultados de sus rivales directos.

En conferencia de prensa, Cuadrado aseguró que el equipo tendrá que mejorar tácticamente, si desean competirle a Paraguay y no dejar escapar su boleto al mundial.

“El Profe tendrá la mejor estrategia para poder hacerle daño a Paraguay, tanto por las bandas como por el centro, debemos estar unidos y creyendo que el planteamiento nos beneficiará”, dijo el jugador en rueda de prensa previa al encuentro.

¡MAÑANA JUEGA EL EQUIPO DE TODOS! 🗓 Martes 16 de noviembre

🆚 @Albirroja

🕢 6:00 p.m. (hora COL)

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Metropolitano, Barranquilla

📺 @GolCaracol#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/j2ExxdpzMQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 15, 2021

Por su parte, Paraguay que estrenó técnico, tras la destitución de Eduardo Berizzo, no empezó con pie derecho bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto. Los guaraníes sufrieron una dolorosa derrota 0-1 en casa ante Chile, por lo que su situación para poder clasificar al mundial de Catar 2022 es bastante complicada.

“Colombia tiene muy buenos jugadores. También le ha costado ganar últimamente. Creo que será un partido cerrado y muy táctico”. Dijo el DT Guillermo Barros Schelotto en conferencia de prensa.

📹 Así llegó la #Albirroja ⚪🔴 a Barranquilla, a la espera del partido de mañana ante Colombia. ¡Con todo para lo que se viene, muchachos!#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾#PoneteLaAlbirroja 🙌 pic.twitter.com/MbeP60J5qG — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 15, 2021

Cabe señalar que el jugador Alejandro Romero Gamarra dio positivo para Covid-19, será baja para el encuentro y se encuentra aislado en la concentración guaraní, informó El Tiempo.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Colombia: David Ospina, Muñoz, Carlos Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios, Marlos Moreno, Luis Díaz, Duvan Zapata y Juan Guillermo Cuadrado. DT: Reinaldo Rueda.

Posible alineación de la Selección de Paraguay: Silva; R Rojas, Gómez, Alonso, Martínez; Romero, Villasanti, M Rojas, Morel, Almiron; Sanabria. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Colombia vs. Paraguay: horarios del partido por Eliminatorias Sudamericanas

• Argentina: 20.00 horas por canal a confirmar

• Uruguay: 20.00 horas por GolTV

• Brasil: 20.00 horas por SporTV 4

• Chile: 20.00 horas por TNT Sports 2, TNT Sports 3 HD y Estadio TNT Sports

• Bolivia: 19.00 horas por Tigo Sports App y COTAS TV

• Venezuela: 19.00 horas por TLT Play

• Ecuador: 18.00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF (YouTube)

• Perú: 18.00 horas por GOLPERU

• México: 17.00 horas por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

¿Cuántas veces Colombia se ha enfrentado a Paraguay en la historia?

Se han jugado 12 partidos entre Colombia y Paraguay en tierras colombianas, en las que los locales ganaron cuatro veces, hubo dos empates y Paraguay salió vencedor en seis ocasiones. Los anfitriones anotaron 11 goles y la Albirroja marcó 13 tantos.

Cabe resaltar que Colombia no le gana a Paraguay hace nueve años, la última vez que los cafeteros ganaron fue en condición de local, el 12 de octubre de 2012, 2-0, ambos goles de Radamel Falcao García, ausente para el partido del martes.

