Elche vs Levante: Hora y cómo ver el Live Stream

Elche enfrentará al Levante en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche en partido correspondiente a la quinta fecha del fútbol español. Ambos equipos se encuentran en la mitad de la tabla y una victoria los metería en la lucha por puestos europeos.

Previa Elche vs Levante

Elche pasa por un gran momento y está muy confiado tras derrotar a Getafe a domicilio. Este partido puede ser imporatnte ya que si pueden acumular puntos, esto le ayudaría a evitar el descenso a final de temporada . Su última victoria los disparó en la tabla y ahora buscan seguir su buen paso ya que se enfrentan al equipo que derrotaron como lo hicieron el pasado mes de abril.

El equipo estará con la ausencia de un defensor clave como Pedro Bigas tras sufrir una rotura parcial de su ligamento lateral de su rodilla. Esta lesión ocurrió en la victoria contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Tampoco podrán contar con Jony Álamo y Lucas Boyé y sus regresos todavía están en el aire.

Con esas ausencias, Fran Escribá tendrá que usar a alguien como Josepa Sánchez o Antonio Barragán. Todo indica que Escribá vaya a usar una línea de cinco por causa de esto.

Por parte del Levante, el equipo pasó por una semana muy complicada después de que Pedro López anunciara su retiro a los 37 años. El defensor que salió de la cantera del Valencia y jugó con el Levante desde el 2011 hasta el 2019.

Este terminó su carrera en el Huesca la temporada pasada tras descender y no tuvo equipo con el cual firmar.

Para el cuadro Granote, ellos tienen en cuenta que Paco López no podrá lidiar con jugadores como Enis Bardhi, quien sufrió una lesión de muslo mientras estaba con la selección de Macedonia del Norte.

Para poder conseguir la primera victoria de la temporada, los tendrán que hacer sin el veterano delantero Roberto Soldado, quien sufrió un lesión. Y las cosas no mejoran ya que Jorge de Frutos sigue estando fuera de acción por causa de sus problemas de rodilla. Finalmente se tendrá que esperar a ver cómo evoluciona Álex Blesa.

Elche XI probable: Kiko Casilla; Palacios, Diego Josan González, Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Johan Mojica; Fidel, Iván Marcone, Raúl Guti; Lucas Pérez, Darío Benedetto

Levante XI probable: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Ruben Vezo, Oscar Duarte, Clerc; Pablo Martínez, Nemanja Radoja, Gonzalo Melero; Álex Cantero, Roger Martí, José Luis Morales

Historial: Enfrentamientos: 20 Victorias de Elche: 12 (72 goles)Victorias de Levante: 9 (61 goles) Empates: 16

