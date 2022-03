Elche – Barça: ¿Qué le dijo Xavi al equipo para remontar el partido?

El arquero del FC Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, se sinceró sobre lo que el entrenador Xavi les dijo a sus jugadores en el medio tiempo después de que los catalanes remontaran 1-0 para vencer al Elche 2-1 el domingo en La Liga.

Fidel Chaves abrió el marcador para los anfitriones justo antes del descanso, pero el Barça se llevó los tres puntos gracias a los goles en la segunda mitad de los suplentes Ferran Torres y Memphis Depay.

Ter Stegen habló con Movistar tras el descanso y explicó qué había querido Xavi de su equipo en la segunda parte del partido en el Estadio Manuel Martínez Valero, según informa Marca.

“Xavi nos dijo en el descanso que subiéramos la intensidad”, dijo. “Nos marcaron hombre a hombre en todo el campo pero buscamos cosas diferentes en la segunda parte y nos salió bien”.

La victoria coloca al Barcelona en el tercer lugar de la tabla y, al menos temporalmente, por encima del Real Betis. Los Verdiblancos no superaron a los catalanes al perder contra el campeón defensor Atlético de Madrid en el último partido.

¿Hubo jugadas de posibles mano?

El gol del Barcelona llegó desde el punto de penalti después de que el jugador del Elche, Antonio Barragán fuera sancionado por mano tras control del VAR. Luego, los anfitriones tuvieron su propio reclamo de una posible mano en los minutos finales, pero el árbitro lo rechazó.

Ter Stegen se refirió al incidente tras el partido y dejó claro que el árbitro acertó al no señalar penalti al Elche por una mano del lateral izquierdo Jordi Alba.

“Siempre se puede discutir mucho sobre las manos en el área”, dijo. “No lo he visto en la tele, pero me parece que Jordi se da la vuelta y no mira ni sabe dónde está el brazo. No podemos quitarnos los hombros cuando entramos en el área”.

La victoria de Barcelona continúa con la mejora de la forma del equipo bajo la dirección de Xavi y significa que los gigantes catalanes extienden su racha invicta en La Liga a 11 juegos. La victoria también es la primera vez que Elche es derrotado en casa desde que Francisco asumió el cargo de entrenador en noviembre de 2021.

Xavi habló de la remontada del equipo

Xavi también hizo un cambio en su equipo en el descanso que resultó crucial para la remontada del equipo. El mediocampista Gavi fue reemplazado por Ferran Torres, quien anotó el gol del empate para el Barcelona.

El entrenador admitió después del partido que no estaba contento con la actuación de su equipo en la primera parte y explicó por qué había decidido cambiar a su equipo para los segundos 45 minutos.

“Creo que el resultado es justo. Pudimos ganar más fácilmente. El Elche hizo un gran partido. Fue muy difícil y es una victoria vital”, dijo. “En el descanso tuve la sensación de que no merecíamos perder. Yo estaba enojado. Tenía la sensación de que atacando mejor, ganaríamos. Hicimos un cambio táctico en ese sentido”.

El trabajo del equipo tiene recompensa. Remontada y cuarta victoria consecutiva 🔁⚽️

Siguieron más cambios con Adama Traore y Memphis reemplazando a Ousmane Dembélé y Pierre-Emerick Aubameyang. Memphis anotó el gol de la victoria desde el punto de penalti y ahora ha marcado en partidos consecutivos desde que regresó de una lesión.

