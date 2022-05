Eintracht Frankfurt vs Rangers: Hora y cómo ver la final de la Europa League

Eintracht Frankfurt y Rangers se verán las caras en la final de la Europa League este miércoles en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En Estados Unidos, el partido (3 p. m. ET) será televisado por TUDN (transmisión en español) y también se transmitirá en vivo por Paramount+ (inglés), que podrá ver a través de Amazon Prime o Paramount.

Aquí hay un resumen completo de las diferentes formas en que puede ver una transmisión en vivo de Eintracht Frankfurt vs Rangers en línea:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Amazon Prime subscribers (Prime comes with a 30-day free trial) can watch every Europa League match via the Prime Paramount+ channel. You can try both Amazon Prime and the Paramount+ Channel at no cost with a free trial right here:

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los partidos de la Europa League a través del canal Prime Paramount+. Puede probar Amazon Prime y Paramount+ Channel sin costo con una prueba gratuita aquí:

Prime Paramount+ Free Trial

Una vez que se haya registrado en el canal Prime Paramount+, puedes ver Eintracht Frankfurt vs Rangers en vivo en la aplicación Amazon Video, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Amazon.

Puedes ver una transmisión en vivo de TUDN y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Eintracht Frankfurt vs Rangers en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Esto es lo mismo que la opción Amazon Prime anterior, solo que verá en las plataformas digitales de Paramount en lugar de Amazon. Puedes ver todos los partidos de la Europa League a través de Paramount+, que viene con una prueba gratuita:

Paramount+ Free Trial

Una vez registrado en Paramount+, puedes ver Eintracht Frankfurt vs Rangers en vivo en la aplicación Paramount+, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Paramount+.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. TUDN está en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

DirecTV Stream Free Trial

Una vez registrado en DirecTV Stream, puedes ver Eintracht Frankfurt vs Rangers en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Previa de Eintracht Frankfurt vs Rangers

Eintracht Frankfurt y Rangers tendrán la oportunidad de poner fin a décadas de desesperación cuando se enfrenten en la final de la Europa League el miércoles en Sevilla.

Habrá más de 40.000 localidades disponibles en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero solo se asignaron unas 10.000 entradas a cada club. Los funcionarios de la ciudad en la ciudad andaluza planearon abrir zonas de fanáticos para acomodar a aquellos que no pudieron asistir al juego.

Para los alemanes, será una oportunidad de ganar su primer trofeo europeo en más de 40 años. Será la primera final europea de Fráncfort desde que venció al Borussia Mönchengladbach en 1980 en un duelo de alemanes en la Copa de la UEFA, predecesora de la Europa League.

Frankfurt, dirigido por el veterano portero Kevin Trapp, llegó invicto a la final después de eliminar a algunos oponentes fuertes: Real Betis en los octavos de final, Barcelona en cuartos de final y West Ham en semifinales. Frankfurt busca convertirse en el tercer equipo invicto en ganar el título en la era de la Europa League, después de Chelsea en 2019 y Villarreal en 2021.

También estarán espoleados por el internacional colombiano Rafael Santos Borré, que estuvo en llamas en este torneo anotando goles clave contra el Barcelona y el West Ham en el camino a la final.

“Para el Eintracht, para los aficionados, para el club, para los jugadores (volver a ganar después de 42 años) sería lo más importante”, dijo el entrenador del Frankfurt, Oliver Glasner, a UEFA.com. “Tiene un significado extraordinario, un gran significado, y es por eso que vamos a hacer todo lo posible para volver a casa con el trofeo y pasar una o dos noches celebrándolo con nuestros fanáticos”.

Para Rangers, una chance por su primer título continental en 50 años. Este es también un partido clave en lo que será una semana crucial en lo que respecta a su recorrido general de trofeos, ya que jugarán en la final de la Copa de Escocia contra el Hearts este fin de semana.

El gigante escocés estuvo muy cerca de la gloria europea cuando disputó la final de la Copa de la UEFA en 2008, pero perdió ante el Zenit de San Petersburgo. El club escocés busca su primer trofeo europeo desde que ganó la Recopa de Europa en 1972.

Liderados por el capitán y máximo goleador James Tavernier, los Rangers perdieron sus dos primeros partidos de grupo, pero finalmente ganaron impulso. Se verá impulsado por haber eliminado ya a dos clubes alemanes: el Borussia Dortmund en la primera ronda eliminatoria y el Leipzig en las semifinales.

Triunfar en la competencia de segundo nivel en la ciudad española de Sevilla también garantizará al ganador un lugar automático en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Alienación Probable Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Almany Toure, Evan Ndicka, Tuta; Ansgar Knauff, Djibril Sow, Sebastian Rode, Filip Kostic; Daichi Kamada, Jens Petter Hauge; Rafael Santos Borré

Alienación Probable Probable XI: Allan McGregor; James Tavernier, Connor Goldson, Calvin Bassey, Borna Barisic; Glen Kamara, John Lundstram, Ryan Jack; Ryan Kent, Joe Aribo, Scott Wright

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: INFORME: Leo Messi tiene en mente nuevo equipo como propietario: ¿Dónde será?