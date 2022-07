Ex jugador del Miami Heat habla sobre la ‘cultura’ del equipo: ¿De qué habla?

El Miami Heat se ha convertido en un sinónimo de la frase Cultura Heat. Una frase que destaca el profesionalismo, el trabajo duro y el buen estado de sus jugadores. Al llegar al Heat, se espera que todos los jugadores acepten estas expectativas. El equipo tiene una famosa prueba de acondicionamiento y chequea el porcentaje de grasa corporal con frecuencia.

“Para ser admitido al entrenamiento, un jugador tiene que correr la longitud de la cancha 10 veces en menos de un minuto. Luego, dos minutos de recuperación. Después, otra vez. Dos minutos de recuperación. Después, otra vez. Y otra vez. Y otra vez”, escribió Brian Windhorst.

Josh Richardson también les contó a los periodistas sobre las expectativas de la franquicia y cómo encaja el acondicionamiento en la Cultura Heat.

“Lo llaman ‘acondicionamiento de primera clase’”, Richardson le dijo al periodismo. “Cuando llegas al entrenamiento, esperan que tengas cierto peso corporal, cierto nivel de acondicionamiento, porque desde el primer día, te pones manos a la obra. Tienen una prueba de acondicionamiento que no es fácil, así que es tu primera introducción al entrenamiento, honestamente, porque es como una semana antes.”

Un ejemplo increíble de lo que la Cultura Heat puede significar para los jugadores es Eddy Curry.

Eddy Curry sobre la Cultura Heat

Después de ser canjeado por los New York Knicks como parte del acuerdo por Carmelo Anthony, Eddy Curry pasó un tiempo fuera de la lista de la NBA y durante ese tiempo ganó algo de peso, superando las 400 libras. Sin embargo, trabajó duro para llegar al Heat y perdió más de 100 libras con el club. El jugador de 7 pies se puso en la mejor forma de su vida y reforzó la posición de pívot suplente para Miami.

“Nunca había sentido tal deber por estar listo”, Curry le dijo a DJVlad. “Incluso sabiendo que no iba a jugar, sabía que tenía que estar listo. Sólo el deber de mantenerme en forma, el deber de estar en la mejor forma de mi vida, el deber de sacrificarme por el deporte. Fue casi como empezar de nuevo, cuando intentaba llegar a la NBA.”

Parte de lo que ha contribuido a la continuidad de la Cultura Heat a lo largo de tantos años y con diferentes jugadores ha sido que se espera que las estrellas del equipo den el mismo esfuerzo. Curry habló sobre cómo ver a los tres grandes lo ayudó a mantener el mismo trabajo duro.

Play

“Viste a LeBron, viste a D-Wade, viste a Chris Bosh, dando todo lo que tenían al deporte”, dijo Curry. “No iba a ser ese tipo que no está listo, así que sí, estaba en la mejor forma de mi vida.”

El impacto de Udonis Haslem en la Cultura Heat

Otra razón por la que la Cultura Heat continúa de la forma en que lo ha hecho es Udonis Haslem. Haslem ha estado en el equipo durante 19 temporadas. Su influencia permanece y tiene un gran impacto en el equipo a pesar de tener muchos minutos con el Heat. Andre Igoudala, quien jugó para el Heat y fue nombrado el Udonis Haslem de los Warriors esta temporada, comentó lo que la Cultura Heat hizo por él y sostuvo que Haslem es un ejemplo de ello.

“Ir a Miami y experimentar la cultura del Miami Heat”, dijo Iguodala. “Eso realmente me ayudó a volver y aceptar el papel que tenía. Sabía que aún podía causar impacto.”

Es el ejemplo y el impacto que Haslem aún tiene en el Heat, por lo que la franquicia envió representantes para traerlo de regreso inmediatamente después del comienzo de la agencia libre de este año. No se sabe si Haslem regresará, pero el Heat definitivamente lo quiere de regreso.

Play

