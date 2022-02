INFORME: LeBron James ‘quiere jugar’ con un ex MVP la próxima temporada: ¿Con quién?

LeBron James estaba muy emocionado cuando Los Angeles Lakers trajeron a Russell Westbrook de los Washington Wizards.

El cuatro veces MVP, que es amigo cercano del líder de todos los tiempos de la NBA en triples-dobles, confiaba en que los Lakers regresarían a la tierra prometida con él, Westbrook y Anthony Davis a la cabeza.

“Inmediatamente, aumenta nuestro ritmo de inmediato”, le dijo LeBron a Dave McMenamin de ESPN en septiembre de 2021. “Siempre está entre los cinco primeros en cuanto a ritmo, sin importar el equipo en el que esté. Entonces, poder salir y poder salir en el descanso y poder intentar obtener algunos puntos tempranos antes de que se ordene la defensa, eso crea eso.”

LeBron y Davis instaron al gerente general de los Lakers Rob Pelinka a traer a Westbrook, quien nació y creció en California. Desafortunadamente para los morados y dorados, el producto de UCLA ha tenido problemas en su primera temporada en casa.

Westbrook lideró la NBA en pérdidas de balón durante la primera mitad de la temporada y tuvo un más-menos de -116, según Statmuse. Los Lakers intentaron canjear al futuro miembro del Salón de la Fama en la fecha límite de cambios, pero Pelinka no pudo encontrar un trato que tuviera sentido.

Es probable que Los Ángeles vuelva a poner a Westbrook en el mercado de pases en la offseason. Podría ser más fácil cambiar a Russ ya que solo le queda un año de contrato después de esta temporada y un ejecutivo de la NBA que habló con Sean Deveney de Heavy cree que LeBron tendrá sus ojos puestos en otro ex MVP.

Un ejecutivo de la NBA asegura que LeBron ‘quiere jugar con Derrick Rose’

Un ejecutivo de la NBA le dijo a Deveney que cree que LeBron “quiere jugar con Derrick Rose”.

Rose, quien actualmente juega para los New York Knicks, fue compañero de King en los Cleveland Cavaliers durante 16 juegos en 2017-18 antes de ser canjeado en la fecha límite de cambios de 2018. El nativo de Chicago sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo en el segundo juego de la temporada después de que Greg Monroe de los Milwaukee Bucks lo tomara en el aire lo que hizo que no pudiera estar presente en cuatro juegos consecutivos.

Rose jugó cinco partidos consecutivos después de eso, pero todavía tenía mucho dolor y pidió licencia por causas particulares para evaluar su futuro en la NBA. El producto de Memphis, que se convirtió en el MVP más joven en la historia de la NBA en 2011 con el equipo de su ciudad natal, los Chicago Bulls, se perdió 32 partidos seguidos.

Rose y LeBron jugaron nueve partidos más juntos antes de que el primero fuera transferido al Utah Jazz. El Jazz prescindió de Rose porque pensaron que ya no estaba en su mejor momento y el tres veces All-Star se convirtió en agente libre sin restricciones durante aproximadamente un mes antes de que los Minnesota Timberwolves lo firmaran en marzo de 2018.

Rose reavivó su carrera con los Timberwolves, promediando 14.2 puntos y 2.6 asistencias en los playoffs de 2018 y 18.0 puntos y 4.3 asistencias durante la temporada 2018-19. En Halloween de 2018, Rose anotó 50 puntos, el máximo de su carrera contra el Jazz y lloró durante su entrevista posterior al juego, ya que había pasado por muchas cosas desde que ganó el MVP.

LeBron, quien estaba en su primera temporada con los Lakers en 2018-19, llamó a Rose un “superhéroe” luego de ese partido.

“Creo que todos los niños, no solo los que practican deportes, cualquier niño que esté pasando por cualquier cosa en la vida referido a la adversidad y el triunfo y tratando de superar un mal momento, todos pueden ver la actuación de Derrick Rose esta noche”, dijo LeBron. “Y es por eso que nuestro deporte es tan increíble porque incluso cuando un superhéroe es derribado, sigue siendo un superhéroe al final del día y Derrick Rose demostró por qué sigue siendo un superhéroe.”

Rose firmó con los Detroit Pistons en el verano de 2019 y promedió 18.1 puntos y 5.6 asistencias en la temporada 2019-20. Los Lakers intentaron conseguir a la leyenda de los Bulls en la fecha límite de cambios de 2020, pero Los Ángeles y Detroit no pudieron llegar a un acuerdo.

Los Pistons terminaron intercambiando a Rose con los Knicks el 8 de febrero de 2021, luego de que D-Rose solicitara un intercambio. El Novato del Año 2008-09 ayudó a Nueva York a asegurar el cuarto mejor récord en el Este en 2020-21 y promedió 19.4 puntos y 5.0 asistencias en los playoffs de 2021.

Rose solo ha aparecido en 26 juegos esta temporada luego de perderse dos partidos “debido a lo que el equipo dijo que era un dolor en el tobillo” y por someterse a una cirugía el 22 de diciembre de 2021, según Associated Press. El ex MVP se sometió a una cirugía que “removió un espolón de hueso de su ligamento deltoideo” según informó el New York Times. Rose dijo que sintió “un alivio significativo en el tobillo inmediatamente después de la cirugía.”

Se suponía que iba a estar ausente por lo menos ocho semanas, hasta mediados de febrero. Adrian Wojnarowski de ESPN informó el 16 de febrero que “estaban confiados de que Rose estaría listo para enfrentar al Miami Heat el 25 de febrero.” Se vio al base de los Knicks hablando con LeBron en Crypto.com Arena el 5 de febrero.

Si LeBron está interesado en volver a jugar con Rose, los Lakers y los Knicks podrían discutir el siguiente intercambio en la offseason.

Westbrook por Rose, Burks, Barrett y Noel – las negociaciones

Según la máquina de intercambio de ESPN, los Lakers podrían dar a Westbrook a los Knicks a cambio de Rose, Alec Burks, RJ Barrett y Nerlens Noel.

Rose tuvo un más-menos de +92 antes de someterse a una cirugía en el tobillo derecho y promedió 12.0 puntos, 3.0 rebotes y 4.0 asistencias, según Statmuse.

Según un ejecutivo de la NBA que habló con Ric Bucher de Fox Sports a principios de temporada, Rose ha crecido mejor que Westbrook y ha aprendido a dominar los juegos sin usar su capacidad atlética.

“Derrick está creciendo mejor,” dijo el ejecutivo. “Aprendió a tirar mejor y su coeficiente intelectual de baloncesto es mayor. Pero Derrick siempre fue un base. Russell era un atleta que jugaba en su posición.”

Rose es mejor tirador y toma mejores decisiones que Westbrook. El primero estaba disparando un 40.2 % desde más allá del arco esta temporada antes de someterse a la cirugía, mientras que el segundo está disparando un 29.9 %. Rose también es más inteligente con el balón en sus manos y no es una máquina de pérdidas de balón como Westbrook, por lo que será fascinante ver si LeBron intenta convencer a Pelinka para que adquiera a su ex compañero de equipo este verano.

