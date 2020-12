Murió el niño más pesado del mundo: ¿Cómo murió Dzhambulat Khatokhov?

Dzhambulat Khatokhov, el luchador que se hizo famoso cuando tenía apenas 3 años, tras ser nombrado por el libro Guinness en el 2003 como ‘el niño más pesado del mundo’ murió a la edad de 21 años, según lo dio a conocer el periódico Mail Online.

El medio citó a la asociación de sumo de Rusia, donde la directora Betal Gubzhev, confirmó la muerte del joven deportista, reconocido como una de las personalidades más populares en el mundo debido a su peso.

“El poseedor del récord mundial Guiness, el primer luchador de sumo de la República de Kabardino-Balkarian, Dzhambulat Khatokhov, ha fallecido”, aseguró Gubzhev en su red social. “Mis condolencias para sus familiares y amigos”.

Russian sumo wrestler Dzhambulat Khatokhov once dubbed the world’s heaviest child diedRussian sumo wrestler Dzhambulat Khatokhov once dubbed the world’s heaviest child Dzhambulat Khatokhov became a fighter in his native Russia first coming to fame at the age of three when he was hailed as the strongest and heaviest child on the planet, weighing 7st 8lbs. Khatokhov was examined by a British doctor Ian Campbell, who… 2020-12-29T20:58:44Z

La agencia de noticias Reuters aseguró que aunque no se reveló de manera oficial la causa del fallecimiento del luchador, habría sido debido a complicaciones renales que se le agudizaron.

Khatokhov, quien también respondía al apodo de Gladiador o Jambik.

Dzhambik Khatokhov: Make the most of life has to offerBODYSHOCK: WORLD'S BIGGEST BOY Meanwhile, the family make the most of their time in Moscow. Despite the doctors warning that Dzhambik shouldn't do strenuous exercise, Nelya takes him to the best sumo club in Russia. The sumo trainer is so impressed by Dzhambik that he tells Nelya he'll try and arrange sponsorship. More info: http://www.mymultiplesclerosis.co.uk/misc/jambik.html 2008-02-05T19:00:12Z

El ruso fue objeto del documental “El niño más grande del mundo”, ya que a los 7 años pesaba 224 libras y desde los 3 saltó a la fama.

En el citado documental, según informó People, el doctor Ian Campbell quisó concientizar a la madre del pequeño de los riesgos que corría su vida debido a su obesidad.

Sumo wrestler formerly dubbed 'world's strongest kid' seen in clipRussian sumo wrestler dubbed the 'world's strongest kid' weighing 23 stone when he was nine has died at the age of 21 from 'acute kidney problems' This clip shows a sumo wrestler who was formerly dubbed the 'world's strongest kid' in action as he wins an arm wrestle and another contest in the ring. Dzhambulat… 2020-12-29T21:49:47Z

“Su peso significa que está en gran riesgo de [contraer] diabetes, cáncer y enfermedades del corazón… Como resultado de su tamaño, su expectativa de vida podría reducirse en gran medida”, dijo el médico, haciendo que la madre del niño, Neyla Khatokhov se molestara.

“Mi hijo no está enfermo, simplemente es único. Si otros piensan diferente, allá ellos”, agregó la mujer.

World's Biggest Boy | Real StoriesA compelling new documentary focusing on seven year old Russian boy Jambik Hatohov, who already weighs 16 stone (102 kg), the same as a baby elephant, and measures 4ft 3in (1.4 metres) tall. Want to watch more full-length Documentaries? Click here: http://bit.ly/1GOzpIu Follow us on Twitter for more – https://twitter.com/DocumentalDocs Content licensed from ITV. Any… 2015-11-15T17:55:52Z

El niño nació el 24 de septiembre de 1999, con un peso normal de 6 libras, pero cuando tenía 1 año ya tenía el peso de un niño de 6 años.

A través de su cuenta de Instagram, el luchador constantemente compartía fotografías de sus rutinas de ejercicios y de su infancia.

Daily Mail agregó que la madre del luchador, quien es enfermera, aseguró que su hijo comía porciones regulares, al igual que su hermano.

Asimismo, y ante las críticas recibidas que la responzabilizaban por el sobrepeso de su hijo, la mujer aseguró que los exámenes médicos de su hijo mostraban que estaba en perfectas condiciones y que ningún médico había logrado explicar la causa de su tamaño.

“¿Qué puedo hacer al respecto? Así es él, así es como Dios lo creó”, mencionó la madre citada por Daily Mail.

“Hemos pasado por varios exámenes. Todos los médicos querían encontrar algo que explicara por qué Jambik es tan grande (…) pero ninguno descubrió nada. Cuando tenía cinco años lo llevé a las clínicas de Moscú, donde le hicimos todas las pruebas disponibles, escáneres de órganos y pruebas de hormonas. Pero estos demostraron que está absolutamente sano y que su corazón, hígado y todo lo demás es proporcional a su tamaño”, agregó la mujer.

Sigue a AhoraMismo en Instagram