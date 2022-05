Estrella de la UFC acepta pelear contra Colby Covington a regañadientes: ¿Cuándo será?

Si bien la estrella de la UFC Dustin Poirier no quiere que Colby Covington “se beneficie en nada” gracias a él, aceptará una pelea de verano con “Chaos”.

Poirier no ha peleado desde su candidatura al título de peso ligero en la UFC 269 en diciembre contra Charles Oliveira. “The Diamond” no salió del Octágono como campeón ya que sufrió una derrota por estrangulamiento a manos del ex campeón.

Poirier está ansioso por volver a trabajar el 30 de julio y, según el luchador de 155 libras, la promoción le ha ofrecido a Covington como oponente.

The Diamond sostuvo en el episodio del lunes de “The MMA Hour” que o se queda fuera hasta fin de año para competir por el puesto de contendiente principal de peso ligero, o pelea en la UFC 277 de julio. Y aparentemente la UFC quiere que el choque de verano de Poirier sea contra Covington.

Poirier y Covington son ex compañeros de equipo devenidos en acérrimos rivales, y después de la victoria de Chaos sobre Jorge Masvidal en marzo en la UFC 272, retó a The Diamond.

Poirier no quiere competir contra Chaos pero quiere mantenerse activo

La única razón por la que Poirier está considerado una pelea contra Covington es porque no quiere que lo dejen al márgen por otros seis meses. Con mucho gusto aceptaría otra pelea que tenga sentido, le dijo a Ariel Helwani en “The MMA Hour”, pero hasta el momento, la UFC quiere que pelee contra Chaos.

Poirier dió su opinión sobre la pelea contra Covington (a través de MMA Fighting):

“No odio a nadie, pero si hubiera una línea justo antes del odio, Colby está ahí”, dijo Poirier. “Realmente me disgusta el tipo, y he estado diciendo que no quiero que gane un dólar peleando conmigo, pero me lo ofrecieron la semana pasada … Era esperar hasta el final del año y pelear por un Contendiente No. 1 en peso ligero, o pelear en julio, y ese fue el nombre que me dieron. Entonces dije, ‘Lo que sea’.

“Así que el reto no provino de él. No haré lo imposible. No quiero pelear con el tipo. No quiero que se beneficie gracias a mí, pero si no me dan otra pelea hasta fin de año y esto es lo que me dan, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Peleé en diciembre. No quiero estar en espera durante 10 u 11 meses. Estoy en forma y quiero pelear”.

Poirier no cree que Covington pueda hacerle daño

Poirier afirmó que está “enojado” consigo mismo por decirle a la promoción que se enfrentará a Chaos. Pero, si se encuentran dentro del Octágono, The Diamond no espera “recibir ningún daño”.

“Estoy un poco enojado conmigo mismo por decir que lo haría”, continuó The Diamond. “No es que esté preocupado por el tipo o su conjunto de habilidades o algo por el estilo, es sólo que no quiero que el maldito tipo prospere porque dije que sí a una pelea con él. No quiero que gane un dólar por nada de lo que he hecho o por pelear conmigo, punto. Pero tomas un vaso de whisky, te llaman un par de días antes, pasan cosas y luego peleas. Así que al demonio.

“Al menos, si sucede, no es una pelea en la que voy a recibir ningún daño. Este maldito tipo”.

LEER MÁS: INFORME: Leo Messi tiene en mente nuevo equipo como propietario: ¿Dónde será?